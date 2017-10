Hồ Ngọc Hà tự tay chọn hoa để dành tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.

Nabi Nhã Phương tranh thủ chụp ảnh selfie vài tấm trong lúc chờ quay.

Tăng Thanh Hà đẹp mặn mà trong tấm ảnh đen trắng. Cô chia sẻ quan điểm sống: "Silence isnt empty, sometime there are no words to describe the happiness and the joy you feel!" (tạm dịch: Im lặng không phải là trống rỗng, đôi khi không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc và niềm vui bạn đang cảm nhận.

Mai Phương Thuý ôm mặt nhí nhảnh. Cô kể về giấc mơ: "Đêm qua nằm mơ mua nhà penthouse, sáng dậy thật hãi hùng".

Angela Phương TrinhTrinh diện đồ cá tính và chia sẻ: "Những bộ quần áo mà bạn mặc không bao giờ làm cho bạn đẹp lên. Chính bạn đã làm cho chúng trở nên đẹp hơn".

Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng gầy gò, đặc biệt là trong bộ trang phục sẫm màu.

Hai chị em Phương Linh - Phương Ly mặc áo dài và tự ví mình là "Tấm Cám phiên bản giới hạn".

Kubi vừa ăn vừa làm mặt xấu để trêu mẹ Khánh Thi.

Lan Khuê khoe thân hình gợi cảm khi nằm trên bờ biển tắm nắng.

Minh Hằng hồn nhiên ngồi vắt vẻo ăn kem.

