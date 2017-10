Sáng 15/10, tại Đà Nẵng, Cục CSGT, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Cục CSGT và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ CSGT từ các địa phương về Đà Nẵng làm nhiệm vụ đã tuyên thệ quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với trách nhiệm và tinh thần cao nhất.

Gần 1.000 cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc, cùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ được trưng dụng để phục vụ cho APEC 2017

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam chào mừng lực lượng CSGT đã có mặt tại Đà Nẵng, góp sức vì một Năm APEC thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương Cục CSGT đã chủ động có nhiều hoạt động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị chuyên đề của Năm APEC 2017 và tiếp tục các hoạt động bảo vệ an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11 tới đây.

Nhấn mạnh ý nghĩa của APEC 2017, Thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ đạo Cục CSGT tiếp tục rà soát, cập nhật, trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục An ninh hoàn thiện các phương án cho thật tốt. Các đơn vị của Bộ Công an và TP Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT để thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban An ninh - Y tế, Thượng tướng Bùi Văn Nam giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT phải hết sức nỗ lực, nêu cao tinh thần phục vụ, sẵng sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam và các cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

HP