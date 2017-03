Ngày càng nhiều công ty đang rút quảng cáo từ YouTube do Google không có khả năng đảm bảo quảng cáo sẽ không xuất hiện bên cạnh các nội dung video có tính thù địch và xúc phạm.

Ngày càng nhiều công ty đang rút quảng cáo khỏi YouTube do Google không cam kết chắc chắn rằng quảng cáo trên nền tảng này sẽ không xuất hiện bên cạnh các nội dung video có tính thù địch và xúc phạm.

Theo Wall Street Journal, các video trên YouTube với quan điểm phân biệt chủng tộc, chống đồng tính luyến ái và bài Do Thái vẫn đang tiếp tục hiển thị các quảng cáo từ các nhãn hiệu như Coca-Cola, Amazon.com và Microsoft.

Tình trạng này thậm chí vẫn xảy ra kể cả sau khi có các báo cáo tiết lộ vấn đề trên , dẫn đến các cuộc tẩy chay quảng cáo hàng loạt ở Anh và bây giờ là Mỹ, khiến cho Google phải đưa ra cam kết sẽ giải quyết bằng cách triển khai các công cụ tốt hơn và áp dụng các phương thức kiểm duyệt.

[ Facebook, Google có thể kiếm 106 tỷ USD, chiếm gần 50% quảng cáo số ]

Theo The Wall Street Journal, các hãng PepsiCo, Walmart, Dish, Starbucks và GM đã gia nhập vào danh sách ngày càng tăng của hàng chục công ty ở châu Âu và Mỹ rút quảng cáo của họ khỏi You Tube kể từ khi tờ The Times of London lần đầu tiên đưa tin về vấn đề này.

Phần lớn các công ty này đang rút quảng cáo khỏi YouTube và các trang web sử dụng công nghệ trao đổi quảng cáo của Google.

Điều đó có nghĩa, không chỉ là phần video của Google mà cả mạng lưới quảng cáo rộng lớn trên web của họ cũng đang chịu ảnh hưởng. Các doanh nghiệp quảng cáo nhãn hàng đang cùng có giả định rằng Google không có khả năng kiểm soát cả video trên YouTube và trang web của bên thứ ba dù đã sử dụng nhiều phương thức gồm việc đánh dấu người dùng hiện tại, kiểm duyệt của con người và thuật toán.

Việc rút quảng cáo trên video khiến Google chỉ còn mảng quảng cáo tìm kiếm là nguyên vẹn, nhưng lĩnh vực này cũng đang trước nguy cơ bị tấn công. Quảng cáo tìm kiếm được thực hiện khi một công ty trả tiền thầu vị trí quảng cáo của họ trên trang kết quả tìm kiếm của Google và các quảng cáo xuất hiện dựa trên các từ khóa tìm kiếm của người dùng.

Một số công ty như FX Networks đã thông báo ngừng tất cả quảng cáo trên Google, bao gồm cả quảng cáo tìm kiếm, cho đến khi " gã khổng lồ công nghệ" giải quyết được các vấn đề đang xảy ra, theo tờ The Wall Street Journal.

Điều này đã trở thành một vấn đề khá bấp bênh cho YouTube và các hoạt động quảng cáo lớn hơn của Google. Cả hai đều dựa vào quảng cáo theo lập trình tự động, sử dụng các thuật toán chứ không phải do con người điều khiển.

Trong nhiều năm, YouTube đã tự bảo vệ mình như là điểm đến cho bất kỳ và tất cả video trên Internet, với những hạn chế rườm rà xung quanh nội dung khiêu dâm, xúc phạm và phân loại ngôn từ kích động thù địch. Điều này đã cho phép YouTube trở nên phổ biến.

Kết quả cuối cùng là YouTube có tới 400 giờ video tải lên mỗi phút và 1 tỷ giờ video tiêu thụ mỗi ngày với doanh thu khoảng 11 tỷ USD hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, trong hàng tỷ video hiện tồn tại trên hệ thống YouTube hiện nay có những nội dung video mà các nhà quảng cáo nội dung không muốn hình ảnh sản phẩm và thương hiệu của họ xuất hiện nhưng đáng buồn số loại video này ngày càng có xu hướng gia tăng và mang lại nguồn thu đáng kể cho Google. Đó là những video có nội dung thù hận, kích động.

YouTube hiện nay đang ở vị trí không có khả năng cấu trúc lại nền tảng của họ và do dự với các phương pháp kiểm duyệt nặng tay hơn.

Sự lúng túng của YouTube để đối phó với cuộc di tản của các nhà quảng cáo khiến Google và YouTube thậm chí đã tính tới việc thuê người để giám sát và chặn thủ công quảng cáo bị đặt sai vị trí nhưng cách làm này chắc chắn không thể hoạt động được ở quy mô hiện tại của YouTube.

Và giờ Google chỉ có thể ra các tuyên bố mang tính trấn an yếu ớt với các nhà quảng cáo.

"Chúng tôi đã bắt đầu xem xét lại các chính sách quảng cáo của chúng tôi và đã đưa ra cam kết công khai để đưa ra những thay đổi cho phép thương hiệu kiểm soát vị trí quảng cáo của họ xuất hiện," Google cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư 22/3. "Chúng tôi cũng đang nâng cao các chính sách quảng cáo để tiếp tục bảo vệ thương hiệu của các nhà quảng cáo."

Google cũng hứa hẹn các công cụ mới như lọc thông minh nhân tạo có thể phát hiện ngôn ngữ xúc phạm và các nội dung khác trong video và gắn cờ cảnh báo. Theo Bloomberg, Google có kế hoạch triển khai những công cụ và thay đổi này vào ngày Chủ Nhật 26/3.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin xác nhận chính thức việc triển khai công cụ mới trên cũng như tính hiệu quả và những gì chúng có thể làm để đưa các nhà quảng cáo trở lại./.