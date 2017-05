Với vai diễn "Yêu tinh" Kim Shin đầy quyến rũ, hài hước trong "Goblin", Gong Yoo giành giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất mảng truyền hình tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 53.

Baeksang Art Award là một trong ba lễ trao giải điện ảnh lớn nhất tại Hàn Quốc bên cạnh Blue Dragon Award và Grand Bell Award. Tuy nhiên khác với những lễ trao giải khác, Baeksang Art Award là giải thượng duy nhất tại xứ sở Kim Chi vinh danh đồng thời những thành tựu nổi bật nhất trong một năm của cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, trong đó truyền hình bao gồm 3 mảng chính là Drama, Show tạp kĩ và phim tài liệu. Giải thưởng cao quý nhất Daesang là niềm ao ước của rất nhiều diễn viên, người làm nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Chiều ngày 3/5, Lễ trao giải Baeksang lần thứ 53 diễn ra COEX, Samsungdong, Seoul quy tụ dàn sao hạng A sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc. Năm nay trong hạng mục phim xuất sắc nhất có nhiều cái tên nổi bật như: W (MBC), Moonlight Drawn By Clouds (KBS), Romantic Doctor Kim (SBS), Goblin (tvN), Dear My Friends (tvN).

Gong Yoo (tvN - Goblin) và Park Bo Gum (KBS - Moonlight Drawn By Clouds) sẽ là hai trong số những cái tên đình đám cạnh tranh giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất. Hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất càng căng thẳng hơn với những cái tên như: Kim Go Eun (tvN - Goblin), Kim Ha Neul (KBS - On the Way to the Airport), Park Bo Young (JTBC - Strong Woman Do Bong Soon), Park Shin Hye (SBS - Doctors). Sau đây là những người chiến thắng tại giải thưởng Baeksang 2017:

Nam diễn mới xuất sắc nhất (Điện ảnh): Ryu Jun Yeol (The King). Ryu Jun Yeol là nam diễn viên trẻ dù không điển trai nhưng có khả năng diễn xuất cực tốt. Trước đó, anh ấy ấn tượng với người hâm mộ trong bộ phim "Reply 1988"

Nữ diễn mới xuất sắc nhất (Điện ảnh): Lee Sang Hee (Our Love Story)

Giải thưởng Instyle Award: Kim Ha Neul. Người hâm mộ dự đoán cô có khả năng mất giải Thị Hậu năm nay.

Đạo diễn mới xuất sắc nhất (Điện ảnh): Yeon Sang Ho (Train to Busan). "Train to Busan" là bộ phim điện ảnh đề tài zombie đã gây bão suốt năm 2016.

Kịch bản xuất sắc nhất (Điện ảnh): Yoon Ga Eun (The World of Us)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (TV): Lee Se Young (KBS - Laurel Tree Tailors)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (TV): Kim Min Seok (Doctor)

BTC Baeksang trình chiếu đoạn băng tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của nữ diễn viên quá cố Kim Young Ae. "Bà mẹ quốc dân" được trao giải thưởng Cống hiến trọn đời nhằm vinh danh những đóng góp của bà cho nền điện ảnh Hàn Quốc.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Điện ảnh): Kim So Jin (The King)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Điện ảnh): Kim Eui Sung (Train to Busan)

Nghệ sĩ được yêu thích nhất: Park Bo Gum, Kim Yoo Jung (Drama) và Yoona, D.O (Film)

Đạo diễn xuất sắc nhất (Truyền hình): Yoo In Shik (SBS - Romantic Doctor Kim)

Đạo diễn xuất sắc nhất (Điện ảnh): Kim Ji Woon (The Age of Shadows).

Thị hậu Kim Hye Soo và Thị đế Yoo Ah In - Những người đoạt giải Nữ/Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) của Baeksang 2016, lên trao giải.

Gong Yoo chiến thắng giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (Goblin). Đây là vai diễn trở lại của anh sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ và đã tạo ra một cơn sốt cực lớn. Năm 2016 cũng là năm thành công của Gong Yoo với 2 bộ phim điện ảnh ăn khách: "Train to Busan" và "The Age of Shadows".

Nữ chính xuất sắc nhất: Seo Hyun Jin (tvN - Oh Hae Young Again). Seo Hyun Jin đã có những thành công vượt bậc trong sự nghiệp của mình, và đây là Thị Hậu đầu tiên của cô.

Ảnh đế Lee Byung Hun và Ảnh hậu Jeon Do Yeon trao giải ở hạng mục Điện ảnh.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Điện ảnh): Son Ye Jin (The Last Princess)

Nam diễn viên xuất sắc nhất (Điện ảnh): Song Kang Ho (The Age of Shadows)

Phim truyền hình xuất sắc nhất: Dear My Friends (tvN)

Phim điện ảnh: The Wailing

Giải Daesang (Truyền hình): Biên kịch Kim Eun Sook (Goblin)

Giải Daesang (Điện ảnh): Đạo diễn Park Chan Wook (The Handmaiden)

Giải thưởng Baeksang lần thứ 53 (Người chiến thắng in đậm)

Giải thưởng mảng truyền hình

Best Drama

- W (MBC)

- Moonlight Drawn By Clouds (KBS)

- Romantic Doctor Kim (SBS)

- Goblin (tvN)

- Dear My Friends (tvN)

Best Director

- Song Hyun Wook (tvN Oh Hae Young Again)

- Yoo In Shik (SBS Romantic Doctor Kim)

- Lee Eung Bok (tvN 'Goblin')

- Jung Dae Yoon (MBC 'W')

- Hong Jong Chan (tvN 'Dear My Friends')

Best Actor

- Gong Yoo (tvN - Goblin)

- Namgoong Min (KBS - Chief Kim)

- Park Bogum (KBS - Moonlight Drawn By Clouds)

- Jo Jung Seok (SBS - Jealousy Incarnate)

- Han Seok Kyu (SBS - Romantic Doctor Kim)

Best Actress

- Kim Go Eun (tvN - Goblin)

- Kim Ha Neul (KBS - On the Way to the Airport)

- Park Bo Young (JTBC - Strong Woman Do Bong Soon)

- Park Shin Hye (SBS - Doctors)

- Seo Hyun Jin (tvN - Oh Hae Young Again)

Best New Actor

- Gong Myung (tvN - Drinking Solo)

- Kim Min Seok (SBS - Doctors)

- Kim Min Jae (SBS - Romantic Doctor Kim)

- Ji Soo (JTBC - Strong Woman Do Bong Soon)

- Jinyoung (KBS - Moonlight Drawn By Clouds)

Best New Actress

- Kang Hanna (SBS - Moon Lovers)

- Gong Seung Yeon (KBS - God of Noodles)

- Nana (tvN - Good Wife)

- Minah (SBS - Beautiful Gong Shim)

- Lee Se Young (KBS - Laurel Tree Tailors)

Best Script

- Kang Eun Kyung's Romantic Doctor Kim (SBS)

- Kim Eun Sook's Goblin (tvn)

- Noh Hee Kyung's Dear My Friends (tvN)

- Park Hae Young's Oh Hae Young Again (tvN)

- Song Jae Jung's W (MBC)

Giải thưởng mảng điện ảnh

Best Movie

- The Wailing

- The Age of Shadows

- Train to Busan

- The Handmaiden

- Asura

Best Director

- Kim Sung Soo (Asura)

- Kim Ji Woon (The Age of Shadows)

- Na Hong Jin (The Wailing)

- Park Chan Wook (The Handmaiden)

- Hong Sang Soo (On the Beach at Night Alone)

Best New Director

- Yeon Sang Ho (Train to Busan)

- Yoon Ga Eun (The World of Us)

- Lee Yo Seob (The Queen of Crime)

- Lee Joo Young (A Single Rider)

- Lee Hyun Joo (Our Love Story)

Best Actor

- Kwak Do Won (The Wailing)

- Song Kang Ho (The Age of Shadows)

- Yoo Hae Jin (Luck Key)

- Lee Byung Hun (Master)

- Ha Jung Woo (Tunnel)

Best Actress

- Kim Min Hee (The Handmaiden)

- Kim Hye Soo (Familyhood)

- Son Ye Jin (The Last Princess)

- Yoon Yeo Jung (The Bacchus Lady)

- Han Ye Ri (Worst Woman)

Best Supporting Actor

- Kim Eui Sung (Train to Busan)

- Ma Dong Seok (Train to Busan)

- Bae Sung Woo (The King)

- Eom Tae Gu (The Age of Shadows)

- Jo Jin Woong (The Handmaiden)

Best Supporting Actress

- Kim So Jin (The King)

- Ra Mi Ran (The Last Princess)

- Bae Doo Na (Tunnel)

- Chun Woo Hee (The Wailing)

- Han Ji Min (The Age of Shadows)

Best New Actor

- Do Kyungsoo (Brother)

- Ryu Jun Yeol (The King)

- Woo Do Hwan (Master)

- Ji Chang Wook (Fabricated City)

- Han Jae Young (New Trial)

Best New Actress

- Kim Tae Ri (The Handmaiden)

- Kim Hwan Hee (The Wailing)

- Yoona (Confidential Assignment)

- Lee Sang Hee (Our Love Story)

- Choi Soo In (The World of Us)

Best Screenplay

- The Wailing (Na Hong Jin)

- The Age of Shadows (Lee Ji Min /Park Jong Dae)

- The Handmaiden (Park Chan Wook/Jung Seo Jung)

- Asura (Kim Sung Soo)

- The World of Us (Yoon Ga Yoon)

Giải DAESANG

Giải Daesang (Truyền hình): Biên kịch Kim Eun Sook (Goblin)

Giải Daesang (Điện ảnh): Đạo diễn Park Chan Wook (The Handmaiden)

(Nguồn ảnh: Chungmuro)

Thủy Linh / Theo Trí Thức Trẻ