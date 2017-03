Anh với em chắc cũng còn gì để nói, gặp nhau cũng chỉ nhẹ nhàng bước qua nhau, xem như không quen biết. Chúng ta từ người dưng, gặp nhau yêu nhau là do chữ duyên, rời xa nhau là do chữ phận

Sài Gòn, Chủ Nhật, 23, tháng 3, 2017.

Em nhớ anh.

Hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật buồn. Em vẫn không thể quên được anh, mãi chắc cũng sẽ không bao giờ quên được anh. Những kỉ niệm về anh em giữ như kỷ vật, còn anh, em là ai, anh có còn nhớ không? Anh có thể quên em, có thể không nhớ về những ngày tháng bên nhau êm đềm tựa như gió, còn em, có lẻ chẳng bao giờ thôi nhớ về anh. Hôm nay tròn 2 tháng ta chia tay, ngày này 2 tháng trước, đối với em, là một ngày tồi tệ nhất trên đời...

Ngày hôm ấy, ta lội ngược gió để ôm trọn lấy nhau, mặc kệ mọi thứ xảy ra, mặc kệ xung quanh ta có biết bao thứ hỗn tạp. Nhưng vào những ngày hôm ấy khác, anh đã mệt mỏi, đã buông tay, đã không còn thương em nữa.. Ngày tồi tệ đấy, là ngày tim em vỡ vụn ra từng mảnh, là ngày em khóc sưng cả mắt, là ngày em đánh mất cái tôi qua tận nhà anh để giải thích với anh rằng mọi thứ mình đều có thể vượt qua được, chỉ cần cùng nhau nắm tay, bỏ mặc tất cả rồi ta sẽ vượt qua, nhưng, anh không bỏ những mệt mỏi ấy, anh lại, bỏ em.

Hôm đấy với em thật mơ hồ, thật mông lung, thật buồn. Em vẫn không thể tin em đã mất anh, mất cả thế giới bé nhỏ trong tim. Em vẫn không thể tin anh đã hết thương em, anh đã thích người khác mất rồi. Em vẫn nhớ anh, vẫn nhớ nhiều lắm..

Qua ngày hôm đấy, em quyết tâm sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ như anh đã làm với em. Cuối cùng, em đã làm được. Trong lòng em không còn gợn sóng nào khi nhìn thấy anh, khi mắt lại chạm mắt, khi ánh mắt của anh mãi nhìn về em khi em say sưa kể về người em thích dạo gần đây, anh có lẻ nghĩ rằng em đã quên anh mất, chắc có lẻ anh cũng buồn, nhưng không nhiều.

Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh khi thấy em đi cùng người con trai khác, em sợ lắm, lúc đấy em chỉ muốn chạy lại nói với anh em với người ta chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, anh đừng nghĩ gì hết, nhưng lại thôi, mình còn là gì của nhau nữa đâu anh ơi, do em lại suy nghĩ vớ vẩn thôi, anh nhỉ.

Em sợ bạn anh nói rằng em đã quen người khác, em sợ anh nghĩ em thật sự không tốt, thật sự quên anh rồi, em lại loay hoay chỗ này chỗ kia, hỏi hết người bạn này của anh rồi người kia, " Nói với nó, tao chưa quen ai hết, tao không có quen ai hết mà...", biết thừa em sẽ nhận lạu từ bạn anh ánh mắt khó hiểu, bọn nó cũng bảo lại, " Mày với nó chia tay rồi mà, nó chắc cũng không quan tâm tới nửa đâu!", nghe, lòng em đau như thắt, tim em như ngừng đập, có cái gì đó cay ở sóng mũi, ừ, mình chia tay rồi, anh làm gì còn quan tâm em nửa đâu..

Làm sao em có thể mở lòng cùng ai khác khi hôm đó, hôm chia tay, anh hứa với em anh sẽ không quen ai khi chúng ta còn cùng học chung một trường, anh kêu em cũng hãy hứa với anh, hứa với anh em không được quen ai khi chúng ta còn học chung một trường, chúng ta cùng hứa, chúng ta.. cùng nhau hứa, và cùng lạc mất nhau. Hôm đấy anh lại dẫn em đi ăn, anh nói "Em khóc nhiều rồi chắc em cũng đói lắm nhỉ, cùng anh đi ăn đi, lần cuối rồi!", em cũng chỉ gật đầu cười nhạt.

Anh nói, đêm nay Sài Gòn lạnh quá, đợi anh vào nhà lấy áo khoác rồi mình cùng đi, anh đem áo khoác ra cho em, anh vẫn còn quan tâm em như những ngày trước, vẫn chăm sóc em đến ngày cuối cùng, mình lại tay trong tay đi ăn đêm, bữa ăn cuối cùng ta ăn cùng nhau.

Anh ở nơi nào đó có còn nhớ em không? Em còn nhớ anh lắm.

Anh ơi, chỉ em cách quên đi nụ cười của anh, quên đi những lời anh nói, quên đi hình bóng anh, quên đi cả anh nữa.. Anh thật độc ác khi gieo vào tâm trí em biết bao nhiêu thứ về anh, rồi anh lại đi mất để lại ôm biết bao nhiêu hồi niệm đã cũ. Em sợ mất anh, anh sợ mất em, đó cũng chỉ là chuyện ngày trước, bây giờ anh bên ai khác rồi, nào phải là em...

Em muốn gửi đến cô ấy, cô gái anh đang thích, mong người có thể thích lại anh, mong người đừng làm anh buồn. Chắc anh thích người nhiều lắm khi chấp nhận bỏ mặc ai đó để chạy đến bên người. Người hãy yêu anh nhiều nhé. Những chân thành anh đối với người ngày hôm nay đều là những hôm tôi cùng anh tạo nên.

Tôi không muốn mất anh, anh không cần tôi, anh không muốn mất người, người không cần anh... Mặc dù tôi không thích người, tận đáy lòng tôi không muốn người bước đến anh nhưng tôi lại nghĩ những đêm anh buồn, tôi không thể làm gì ngoài xin người đừng để anh buồn như thế, xin người hãy chân thành với anh, cũng xin người đừng làm anh tổn thương, người không đau lòng nhưng tôi nhìn thấy anh như thế, làm sao tôi chịu được đây...

Em nhớ anh, hết hôm nay thôi, người cũ.

Anh với em chắc cũng còn gì để nói, gặp nhau cũng chỉ nhẹ nhàng bước qua nhau, xem như không quen biết. Chúng ta từ người dưng, gặp nhau yêu nhau là do chữ duyên, rời xa nhau là do chữ phận, lại trở thành người dưng là do anh đã hết yêu em chân thành như những ngày đầu tiên..

Em ghét anh, hết hôm nay thôi, người cũ.

Ghét anh khi đã chia tay em rồi lại hay hỏi han về em rồi tỏ vẻ lạnh lùng, phủ phàng khi em lại lần nửa bỏ cái tôi để inbox anh. Ghét anh khi nhắn tin với nhiều cô gái khác, cho người ta hy vọng rồi lại nhẹ nhàng bảo, "Xin lỗi, tôi vẫn muốn độc thân.".

Ghét anh khi trước hứa quá nhiều lời, hứa bên em mãi, hứa yêu em mãi, hứa nấu ăn cho em mỗi ngày, hứa cùng nhau về sống một nhà, hứa cùng nhau ngủ mỗi tối, hứa cùng nhau, làm mọi thứ, rồi bây giờ lại bỏ em, không thèm để ý em đã vì anh suy sụp như thế nào, anh thật đáng ghét...

Em thương anh, hết hôm nay thôi, người cũ.

Rồi mai em sẽ bình tĩnh vui vẻ trở lại mặc dù hôm nay em có khóc đến đỏ cả mắt, lem hết cả mascara, mai em vẫn có thể để cho anh nhìn thấy em dưới một bộ dạng hoàn toàn vui vẻ không còn bất cần đời khi anh nói lời chia tay nữa.

Em muốn hét cho cả thế giới biết ngay lúc này em thương anh tới mức nào, nhưng thôi, ai họ cũng biết em còn thương anh nhiều lắm, chỉ có anh là không biết, anh là đồ ngốc xít!Cho phép em không xin lỗi mỗi khi em bị lý trí bị đánh gục, cũng hãy cho phép em vẫn giữ hết những gì đẹp về anh, cho phép em không thể chúc anh hạnh phúc, cho phép em không ngừng tìm kiếm một người nào đó tốt hơn anh.

Đến đây thôi anh nhé, em mệt rồi, em muốn ngủ một giấc để quên đi mọi thứ, cả anh.Em rồi cũng sẽ hạnh phúc, chàng trai của em, chúc anh cả đời bình an vui vẻ.

Nguyen Thi Thuy Hang