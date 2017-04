Đâu phải tình yêu nào rồi hai người cũng sẽ được mãi nắm tay nhau, em biết thế nên tin rằng tình chúng mình dẫu buồn nhưng đẹp...

Đôi lúc bạn biết rõ tình yêu của mình, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc có lẽ đã là một canh bạc mà trong đấy bạn chắc chắn thua. Bạn cho mình cái quyền tự do yêu người ấy, hy vọng ở người ấy, nhưng lại quên rằng đổi lại người ấy cũng có cái quyền khước từ và xem nhẹ nó. Tình yêu của bạn, vốn dĩ có quan trọng gì với họ đâu, chỉ là tự bạn say mê vun đắp mà không cần biết đối phương có tiếp nhận hay không.

Nhưng dẫu đau lòng, dẫu biết mình không được đáp lại, nhưng bạn vẫn muốn thử một lần theo đuổi đến cùng, ít nhất cũng biết được thật sự yêu một người đến độ nhất mực kiên trì là như thế nào, để tiếp tục giữ lòng tin vào việc mỗi chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc yêu một người khác hơn cả bản thân. Chỉ là vì gặp một mối duyên như thế không phải dễ dàng gì, nên bạn mới không nỡ lòng nào mà từ bỏ nhanh đến như thế.

Công bằng mà nói, hễ bạn để ý thứ gì, thứ ấy sẽ có cơ hội ra sức giày vò bạn. Là do bạn để tâm, nên họ mới có cơ hội làm bạn tổn thương. Là do bạn cho phép, nên người ấy mới có cơ hội khiến bạn đau lòng. Là do bạn chấp nhận, nên người khác mới có thể đặt chân vào làm cuộc đời bạn thống khổ.

Vậy nên người ta vẫn thường bảo, trong chuyện gì thì không biết, nhưng trong chuyện tình yêu, sướng hay khổ chắc chắn là do bạn chọn. Từ đầu, bạn chọn một người yêu mình và tốt với mình, bạn đã không phải đau lòng. Còn một khi bạn chọn theo đuổi người mình yêu, chắc bạn phải biết con đường ấy vất vả thế nào chứ?

Khi chìm trong cảm giác mất mát và suy sụp, người ta hay được khuyên là hãy quên đi. Nhưng kỉ niệm là thứ để nhắc chúng ta nhớ về một thời mình đã nhiệt thành tuổi trẻ, nên bạn đừng cố quên và cũng đừng mong mình sẽ quên. Những năm tháng đã qua, cho dù màu sắc có u tối thế nào, cũng là một phần dẫu buồn nhưng rất đẹp. Đâu ai sống cả đời như một tờ giấy trắng, chút gợn lòng mới khiến người ta không uổng những ngày đã qua….

Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, cuộc đời còn nhiều điều áp lực đến mức ở bên một người hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Vì bạn yêu nhiều hơn, nên bạn không thể thản nhiên. Vì người ấy yêu bạn ít hơn, nên cũng chẳng bận lòng nhiều lắm.

Nếu đã yêu rồi, chắc chắn không thể tránh được những tổn thương. Và đối với những chuyện không tránh được, chi bằng cứ can đảm thản nhiên mà đối mặt. Chúng ta có tránh né cách mấy cũng không thể ngừng yêu một người, cũng như có cố gắng dửng dưng đến mấy cũng không thể không một lần đau vì ai đó. Vì vậy, sống ở đời nhất định phải dũng cảm lên, yêu thì nói ra, được chấp nhận thì cố gắng hạnh phúc, còn bị từ chối thì can đảm mà quên đi.

Dù thế nào bạn cũng phải can đảm, can đảm chấm dứt hoặc can đảm bước tiếp.

Trên đời không tồn tại những lựa chọn khiến bạn không hối hận. Bạn chọn cái này không có nghĩa là bạn không luyến tiếc cái kia. Quan trọng là bạn đã đưa ra lựa chọn của mình vào thời điểm ấy, thì phải cố gắng khiến nó trở thành lựa chọn mà bạn tin là đúng. Kể cả những mối quan hệ mà bạn biết là chẳng có gì nhiều ngoài những tổn thương, thì ít nhất nó cũng dạy cho bạn biết can đảm theo đuổi một tình yêu mà bản thân mình biết rõ sẽ không bền chặt là một lựa chọn đòi hỏi nhiều nỗ lực đến thế nào. Dẫu biết không thuộc về nhau mà vẫn kiên định muốn thử một lần cho nhau cơ hội, bạn không hiểu được nó cần sự góp nhặt từ bao nhiêu ý chí đâu…

Vậy nên mới nói mọi tình yêu đều rất tuyệt vời, con người sinh ra yêu và được yêu đã là một điều rất đẹp. Nó ý nghĩa đến độ, người ta chấp nhận đấu tranh với thời gian và thanh xuân của mình, chỉ để được ít nhất một lần chìm đắm trong cảm giác say mê và thấy bản thân có ý nghĩa.

MihyeonMihyeon