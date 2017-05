Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng cần phối hợp với cơ quan công an và chính quyền các địa phương trong phát hiện, yêu cầu đình chỉ ngay các hoạt động bay trái phép để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đó là nội dung Chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn Hải Phòng vừa được UBND thành phố này ban hành.

Theo đánh giá của UBND thành phố Hải Phòng, hiện nhận thức của một số sở, ngành, địa phương, tổ chức cá nhân của thành phố trong thực hiện Nghị định số 36 và Nghị định số 79 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ còn hạn chế.

Đồng thời với đó, đã xuất hiện các hoạt động tự phát của tổ chức, cá nhân trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay siêu nhẹ khi chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, các hoạt động này tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện để thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị (thả truyền đơn, tờ rơi, chất cháy, chất nổ, quay phim, ghi hình, thu thập thông tin trái phép... – văn bản của UBND thành phố Hải Phòng nêu.

Từ đây, tại Chỉ thị mới ban hành, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Phòng không Quân khu III giám sát, kiểm tra khu vực hoạt động, việc chấp hành các quy định về tổ chức bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn.

Đồng thời với đó, Công an thành phố cần chủ động tổ chức nắm tình hình, phát hiện, phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tổ chức bay trái phép và các âm mưu, hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

