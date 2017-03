Việc này được thực hiện nhằm giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng...

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự chế biến, pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn các sự cố an toàn thực phẩm tương tự xảy ra, giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên cả nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự chế biến, pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

"Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân trưng bày, kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không gián tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức”, Bộ trưởng Tuấn Anh yêu cầu.

Ngoài ra, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa…

Gần đây đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc methanol nghiêm trọng, trong đó vụ ngộ độc rượu methanol tại tỉnh Lai Châu làm 9 người chết và hàng chục người nhập viện.

Tại Hà Nội từ ngày 26/2 đến 10/3 đã có đến 21 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc rượu methanol, trong đó có 19 nam 2 nữ; tuổi 21-60. Mới nhất là 7 sinh viên cùng được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai sau khi uống rượu...

Ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh thành kiểm soát chặt chẽ cơ sở kinh doanh rượu sau nhiều ca liên tiếp ngộ độc rượu methanol. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu lấy tại điểm kinh doanh ở Hà Nội, nhiều mẫu rượu vượt chuẩn methanol, có mẫu vượt đến 2.000 lần.

Bạch Dương