UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an tỉnh xác minh, đánh giá mức độ đúng sai của sự việc diễn ra tại Trường Thanh Nguyên, Phan Thiết để có biện pháp xử lý.

Ngày 24-3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh Bình Thuận và các ban, ngành đề nghị làm rõ vụ việc liên quan đến những hình ảnh, clip trên mạng Facebook gây xôn xao dư luận vào tối 23-3. Những hình ảnh, clip này ghi lại cảnh một số nhân viên bảo vệ còng tay một phụ nữ và xô xát với một số giáo viên Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan thiết).

Xử lý nhưng để trường tiếp tục hoạt động

UBND tỉnh Bình Thuận giao công an tỉnh kiểm tra, xác minh sự việc diễn ra tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên vào chiều 23-3, đánh giá mức độ đúng sai của sự việc để có biện pháp xử lý đúng pháp luật.

Tỉnh đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Phan Thiết, TAND TP Phan Thiết khi thực hiện THA theo quyết định của tòa án phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên; tạo điều kiện để nhà trường và học sinh hoàn thành nội dung chương trình năm học 2016-2017 theo khung thời gian năm học đã được tỉnh phê duyệt.

Sở KH&ĐT được giao khẩn trương triển khai thực hiện việc đề ra các phương án để Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên được tiếp tục hoạt động trong những năm học tiếp theo khi phải thực hiện quyết định của TAND TP Phan Thiết khi thay đổi chủ đầu tư.

Theo Chi cục THADS TP Phan Thiết, Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ Trường Thanh Nguyên, do bà Đoàn Thị Dung làm giám đốc) đã bị TAND TP Phan Thiết có quyết định cho phá sản theo yêu cầu của chủ nợ. Do đó, quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) phối hợp với chủ nợ là ông NĐQ (TP.HCM) đến trường để thực hiện công việc niêm phong, thanh lý tài sản để bán trả cho các chủ nợ theo luật định. Trong quá trình thực hiện việc này, quản tài viên đã ký hợp đồng thuê các vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Vũ Long (Phan Thiết).

Trường Thanh Nguyên, TP Phan Thiết, nơi xảy ra vụ việc lùm xùm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Còng tay giữa sân trường (?)

Cùng ngày, Trường Thanh Nguyên cũng đã tổ chức họp báo và bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ Trường Thanh Nguyên, thông tin lại vụ việc xảy ra vào chiều 23-3.

Theo bà Dung, việc các bảo vệ còng tay bà, thậm chí móc súng ra đe dọa xảy ra vào lúc 14 giờ 30, có chứng kiến của khoảng 800 học sinh, trong đó có 500 học sinh ở lứa tuổi mầm non. Việc rút súng thị uy, còng tay bà giữa sân trường đã khiến nhiều học sinh sợ hãi, phụ huynh lo lắng.

Bà cũng cho hay đến chiều 23-3, bà cũng như công ty và nhà trường không hề nhận được văn bản nào của Chi cục THADS Phan Thiết về việc yêu cầu quản tài viên tổ chức thực hiện niêm phong tài sản. Do đó khi những người này vào trường dán niêm phong bà đã phản ứng và đòi tự thiêu để bảo vệ tài sản của mình, từ đó bà bị những người này còng tay lại. “Khi nhà trường gọi và lực lượng cảnh sát 113 có mặt, những người này mới mở còng tay cho tôi” - bà Dung khẳng định.

Tại cuộc họp báo, nhiều PV đặt câu hỏi vì sao những nhân viên bảo vệ lại đuổi theo để còng bà Dung. Bà Dung cho biết để bảo vệ ngôi trường, bà đã có ý định lấy can xăng mà các nhân viên của trường mua về pha sơn trang trí để tự thiêu và những người này đã ngăn cản. Nhưng việc còng tay bà là điều không thể chấp nhận.

Đây là ngôi trường có hơn 1.000 học sinh mầm non và tiểu học đang theo học. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện quản lý, thanh lý tài sản đã không phối hợp với ngành giáo dục. Cụ thể, tại cuộc họp báo, đại diện Phòng GD&ĐT TP Phan Thiết và Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đều khẳng định họ không hề được thông báo việc này. Điều đáng nói là việc niêm phong, quản lý tài sản lại tổ chức thực hiện ngay trong giờ học của hàng trăm học sinh gây phản cảm và bức xúc trong dư luận địa phương.

Xem xét việc dùng súng và còng

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tạ Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hành chính về TTXH (PC64), Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết các công cụ hỗ trợ như còng, súng bắn đạn cao su… Công ty Bảo vệ Vũ Long đều được phép sử dụng. “Tuy nhiên, cần phải xem xét người chống đối đã chống đối đến mức nào phải sử dụng còng” - Đại tá Tuấn cho biết.

Về việc trong các đoạn clip có xuất hiện nhiều hình ảnh cảnh sát, Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết: Đây là lực lượng Công an phường Xuân An có mặt để giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự; họ không hề tham gia hay can dự vào việc quản tài viên niêm phong, quản lý tài sản.