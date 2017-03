Yến Nhi lên tiếng khẳng định Huyền My xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 sau khi nàng á hậu bị dư luận ném đá.

Cách đây ít giờ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Trần Huyền My đã được tổ chức Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 thông báo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này trên sân nhà.

Thông tin đã làm cho công chúng hết sức bất ngờ, bởi trước đó, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài 2016 - Huỳnh Thị Yến Nhi và Hoa khôi Áo dài 2014 - Trần Ngọc Lan Khuê mới là 2 nhân vật được đồn đoán dự thi Miss Grand International năm nay (Yến Nhi do lỡ hẹn ở Miss Grand International năm rồi còn Lan Khuê được ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International ưu ái).

Thế nhưng, các diễn đàn sắc đẹp lại náo loạn và nhộn nhịp hơn khi Huyền My chính thức đại diện cho Việt Nam dự Miss Grand International 2017. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho Yến Nhi và cho rằng cho rằng Huyền My “cướp” cơ hội đi thi Miss Grand International- Hoa hậu hòa bình của Yến Nhi mà năm vừa rồi lẽ ra cô được được đeo sash đại diện Việt Nam tham dự nhưng do trục trặc visa phải thay đổi vào phút cuối mới là cái tên phù hợp để thi đấu năm nay. Việc "tước đi" cơ hội lần nữa của Yến Nhi ở Miss Grand International 2017 cũng là nguyên nhân khiến cho Huyền My bị ném đá dữ dội.

Tuy nhiên, mới đây, chính Yến Nhi đã lên tiếng bảo vệ Huyền My trước búa rìu dư luận và hài hước khi khẳng định nàng hậu Việt Nam chỉ “cướp 30 phút” của cô để đăng đàn thay vì đi tập gym. Bên cạnh đó, Yến Nhi cũng cảm thấy hạnh phúc khi cô nhận được những tình cảm của khán giả và cảm thấy có trách nhiệm hơn trong năm 2017.

“Tôi đã đọc đâu đó trên mạng, rằng người ta đang ném đá Huyền My vì cô ấy tham gia cuộc thi Miss Grand năm nay. Sau đó, người ta lại còn tiếc thương cho tôi vì tôi "bị cướp" cơ hội tham gia cuộc thi này. Xin cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã không công bằng với Huyền My.

Tôi xin không nói tới việc Huyền My có "xứng hay không xứng" tham gia cuộc thi này, bởi không ai trong chúng ta ngoài ông Chủ tịch cuộc thi Miss Grand có quyền đó. Tôi chỉ muốn làm rõ rằng ai cũng có cơ hội để được thử thách bản thân và ai cũng có cơ hội được tỏa sáng. Huyền My cũng như tôi, cô ấy có quyền...

Vài người hỏi tôi rằng mình có thất vọng không, tôi nói không. Tôi không phải là kiểu phụ nữ thụ động, nằm dài trong lâu đài và chờ Bạch mã hoàng tử tới đón. Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi nụ hôn của bất kỳ ai, (chỉ vì đôi khi tôi sợ Hoàng tử vội chạy trên đường xa thiên lý nên quên... đánh răng).

Tôi là kiểu phụ nữ chủ động, tôi đã lên kế hoạch cho mình từ đầu năm, và trong kế hoạch đó của mình, không có "chiến dịch truyền thông nào" có tên: "Huyền My "cướp" cơ hội của tôi". Bởi cơ hội là do tôi tạo ra và nắm lấy. Nếu Huyền My có "cướp" cái gì của tôi, thì đó chính là 30 phút thời gian quý báu mà tôi định dành đi tập gym cho đẹp body để ngồi viết ra cái stt này.

Nhưng cũng phải thú nhận một điều, khi đọc bài báo đó, tôi đã "cười hạnh phúc" (xin lỗi Huyền My, em xứng đáng với điều đó vì cướp mất 30p quý báu của chị). Tôi hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn được thương và nhớ đến lắm. Sự "đấu tranh" của khán giả để đòi lại "công bằng" cho tôi khiến tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm làm tốt hơn trong năm 2017.

Và xin nói thẳng và thật rằng, nếu năm nay có chị ba nào tính cướp cái gì của chị Nhi thì hãy coi chừng, vì chị Nhi đang đi học võ, chị Nhi sẽ không tha thứ cho mấy cưng đâu. Còn ngay lúc này, khi 30p quý giá của Huyền My sắp hết, tôi chỉ muốn nói với Huyền My rằng hãy cứ mạnh mẽ lên, hãy tham gia cuộc thi và dành được kết quả tốt nhất có thể nhé”- Yến Nhi lên tiếng bảo vệ Huyền My.

Được biết, Miss Grand International 2017 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2017. Năm ngoái, Nguyễn Thị Loan đem về vị trí top 20 Miss Grand International, góp phần đưa nhan sắc Việt ghi điểm trên đấu trường quốc tế.

Á hậu Huyền My sinh năm 1995, hiện là sinh viên của Học viện thời trang London. Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng nóng bỏng và gương mặt khả ái, khả năng diễn xuất ấn tượng trước ống kính. Huyền My tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và giành ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ ‘Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất’.

Kể từ sau khi đăng quang, Huyền My luôn xây dựng một hình ảnh sang trọng và không scandal trong mắt công chúng. Không chỉ được yêu mến với gu thời trang đẳng cấp, tinh tế; lối ăn nói duyên dáng, Huyền My còn để lại nhiều ấn tượng đẹp với các công tác từ thiện, xã hội của mình.

Á hậu Việt Nam 2014 cũng đang thể hiện tài năng đa dạng trên nhiều lĩnh vực như làm MC, đóng phim… Vừa qua cô đã có chuyến công tác hai tuần tại Myanmar để tham gia dự án điện ảnh hợp tác giữa hai nước. Cô cũng là một trong những người đẹp Việt hiếm hoi nhận được sự hâm mộ của các khán giả trong khu vực Đông Nam Á.

Hà Thu