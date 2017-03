một tòa án tại Yemen đã kết án tử hình vắng mặt đối với ông Abd Rabbuh Mansour Hadi cùng sáu phụ tá thân cận với tội danh phản quốc và lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Yemen Mansour Hadi. (Nguồn: middleeastpress.com)

Ngày 25/3, một tòa án tại Yemen đã kết án tử hình vắng mặt đối với ông Abd Rabbuh Mansour Hadi, cựu Tổng thống Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, cùng sáu phụ tá thân cận với tội danh phản quốc và lạm dụng quyền lực.

Hãng thông tấn Yemen đưa tin Tòa hình sự đặc biệt đã thông qua phán quyết đối với cựu Tổng thống 71 tuổi cùng cựu Ngoại trưởng Riyad Yassin và Phó Thủ tướng đồng thời là cựu Bộ trưởng Dịch vụ dân sự và bảo hiểm Abdulaziz Jabari.

Các quan chức bị kết án còn lại gồm Đại sứ Yemen tại Mỹ Ahmad Awad bin Mubarak, cựu giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Yemen Ali Hassan al-Ahmadi, Phó Chủ tịch Ủy ban cải cách Yemen (al-Islah) Abdul Wahab al-Ansi cùng một thành viên cấp cao của Tổ chức Hợp nhất Nhân dân Nasserist.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tòa án Yemen đang thúc đẩy việc buộc tội đe dọa an ninh quốc gia đối với bảy nhân vật trên do đã bật đèn xanh cho Saudi Arabia tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3/2015.

Theo số liệu ngày 25/3 từ Trung tâm pháp lý về quyền và sự phát triển Yemen, chiến dịch nói trên của Saudi Arabia đã khiến hơn 12.000 người Yemen thiệt mạng, trong đó có 2.568 trẻ em cùng 1.870 phụ nữ, ngoài ra còn có hơn 20.000 người khác bị thương./.