Trong thông tin phản hồi chính thức về hiện tượng cong giảm xóc sau trên một số xe NVX 155, Yamaha Việt Nam cho biết hiện tượng này hoàn toàn bình thường và sẽ không chịu trách nhiệm với các xe thay thế giảm xóc không chính hãng.

Thư phản hồi của Yamaha về hiện tượng NVX bị cong lò xo

Thời gian gần đây, một số người đang sử dụng xe Yamaha NVX 155 đã phản ánh tình trạng giảm xóc sau của xe phát ra tiếng kêu và có thể bị cong lò xo khi chở nặng.

Hiện tượng này bắt đầu được người dùng phản ánh trên một số diễn đàn từ đầu tháng 3, tức là chỉ hơn 3 tháng sau khi chiếc Yamaha NVX 155 ra mắt thị trường Việt Nam và được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Cho đến thời điểm này, đã có khá nhiều khách hàng trên cả nước phản ánh xe đang sử dụng gặp phải hiện tượng này. Đặc biệt là việc lò xo bị cong hẳn đi sau khi chở nặng đã khiến nhiều người lo lắng về độ an toàn trên xe.

Sau khi nhận được phản ánh từ người dùng, Yamaha Việt Nam đã có phản hồi chính thức bằng văn bản được gửi đến các cơ quan báo chí. Trong đó, hãng xe Nhật khẳng định, bộ giảm xóc trên Yamaha NVX 155 hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng tới độ an toàn và vận hành của xe.

Hiện tượng giảm xóc sau của Yamaha NVX 155 bị cong được phản ánh trên một số diễn đàn. Ảnh: group Yamaha NVX

Cụ thể, trong văn bản mới được phát đi, Yamaha Motor Việt Nam cho biết, trong quá trình phát triển sản phẩm NVX, hãng đã có nhiều thử nghiệm với kết quả giảm xóc sau bảo đảm vận hành an toàn và khẳng định giảm xóc sau của xe NVX không gặp vấn đề gì về an toàn.

Không chỉ NVX mà giảm xóc sau trên một số loại xe máy khác cũng có thể xuất hiện hiện tượng cong hay phát ra tiếng rong quá trình vận hành. "Đây là cách vận hành hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến tính an toàn và khả năng vận hành của sản phẩm".

Đối với hiện tượng giảm xóc sau phát ra tiếng (như một số người dùng phản ánh khi đi qua ổ gà hay đường xấu, Yamaha đang tiếp tục tìm hiểu và cải tiến hiện tượng này. Tuy nhiên, hãng cũng khẳng định "hiện tượng này cũng không ảnh hưởng đến vận hành của xe".

Để trấn an người dùng, đại diện Yamaha cho biết "Do NVX có thiết kế giảm xóc hở ra bên ngoài nhiều nên dễ nhận ra hiện tượng cong lò xo hơn các loại xe khác". Ngoài ra, Yamaha Việt Nam cũng cho biết sẽ không chịu trách nhiệm với các xe đã được người dùng tự ý thay tế giảm xóc. Hãng cho biết "Không khuyết khích việc này vì cho rằng đây là giải pháp không an toàn và sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp xảy ra sự cố do thay đổi kết cấu ban đầu của sản phẩm".

Tuy nhiên, phản hồi của Yamaha Việt Nam về lỗi này đã khiến cộng đồng người dùng trên mạng xã hội phản ứng và cho rằng, đây chưa phải là câu trả lời thỏa đáng.

Phúc Vinh