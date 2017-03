Một số nhóm xe trên Facebook đang rầm rộ thông tin về mẫu xe NVX mới ra mắt đã có hiện tượng cong giảm xóc sau.

Yamaha NVX ra mắt hồi cuối năm 2016 nhằm thay thế dòng xe Nouvo nổi tiếng của hãng xe Yamaha. Tuy mới chỉ là "tân binh" trên thị trường, song, Yamaha NVX đã gây bão. Dòng xe này "cháy hàng" ở nhiều đại lý trên cả nước.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tháng ra mắt, Yamaha NVX đã bị một khách hàng "tố" cong giảm xóc sau trên mạng xã hội. Ngay sau khi chia sẻ của vị khách này lan truyền trên mạng, rất nhiều khách hàng đang sở hữu dòng xe này cũng phát hiện ra tình trạng tương tự.

Lời 'tố' của khách hàng đang sở hữu Yamaha NVX. (Ảnh: Facebook)

Theo ghi nhận của phóng viên, phần giảm xóc phía sau xe có hiện tượng bị cong, lệch hẳn về phía một bên. Nhiều khách hàng sở hữu dòng xe này cho biết, hiện tượng giảm sóc phía sau bị cong sẽ xảy ra nếu chở hai người trở lên, còn nếu đi một mình thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một số khách hàng khác chia sẻ, hiện tượng giảm xóc phía sau bị cong ngay từ khi mới mua về.

Ngoài ra, xe có hiện tượng bị xước và phát ra âm thanh từ giảm xóc do viền logo cọ sát với trục giảm xóc. Có thể dễ dàng nhận ra vết xước trên trục giảm xóc.

Anh Minh, một khách hàng đang sở hữu một chiếc Yamaha NVX cho biết: "Tôi mua xe Yamaha chưa được một tháng thì ghi nhận tình trạng giảm xóc phía sau bị cong, không những vậy khi xe chạy có tiếng rè rè rất khó chịu. Khi mang đến trung tâm bảo hành, họ kết luận: bảo hành thay 'phuộc' sau do kêu, cong. Giá của đôi 'phuộc' là 3,3 triệu đồng nhưng được giảm xuống còn 2,9 triệu đồng. Lúc đầu mình nghĩ do mình không may mắn thôi nhưng khi đọc chia sẻ trên mạng, tôi thấy nhiều chiếc khác đều có tình trạng tương tự".

Một giảm sóc khác có hiện tượng bị cong được chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh Minh thay chiếc giảm xóc sau với giá 2,9 triệu đồng.

Nhiều đại lý Yamaha tại Hà Nội cho biết, họ chưa nhận được khiếu nại của khách hàng về tình trạng giảm xóc phía sau xe Yamaha NVX bị cong.

"Tuy nhiên, chúng tôi còn phải chờ kết luận từ Yamaha Việt Nam công bố, lúc đó, các đại lý mới có các động thái khác nhau" - Đại diện một đại lý cho hay.

Trong khi đó, đại diện của Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho biết họ sẽ kiểm tra sự cố mà khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội.

Yamaha NVX chính thức bán ra từ 1/12/2016 với giá đề xuất 45 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 51 triệu đồng cho bản có hệ thống ABS. So với thị trường Thái Lan, mức giá cho NVX ở Việt Nam đắt hơn 5 triệu đồng.

Tại thị trường Hà Nội, giá xe Yamaha NVX bị chênh giá ở mức chấp nhận được, dao động khoảng 4 triệu. Nhiều đại lý bán lẻ còn bán sát giá mà nhà sản xuất công bố. Giá bán chung của Yamaha NVX 155 phiên bản ABS đã tăng nhẹ từ 50,99 triệu đồng lên 53 triệu đồng. Giá Yamaha NVX bản thường vẫn ổn định ở mức 45,99 triệu đồng.

