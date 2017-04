Nhắc đến ngày lễ Valentine nói chung đa phần mọi người sẽ nghĩ đến tình yêu. Nhưng không, Valentin cũng được chia thành 3 dạng: cho con gái (14-2), cho con trai (14-3) và dĩ nhiên cũng cho cả những người đang cô đơn nữa (14-4). Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của ngày Valentine này và cách vượt qua cô đơn nhé.

1. Ý NGHĨA

Nếu như Valentin đỏ (14-2) được người ta truyền tai nhau bằng những câu chuyện mà tưởng như chỉ có trong truyền thuyết thì Valentine trắng (14-3) lại xuất phát từ đất nước Nhật Bản với ý nghĩa đáp lại tình cảm cho đối phương. Và dĩ nhiên, có lẽ ngày Valentine đen, do những người độc thân ở Hàn Quốc lập ra cũng là để an ủi phần nào những người cô đơn còn lại trên trái đất này.

Vào ngày này, thay vì buồn bã và thu mình lại, thì những người độc thân sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sôi động, mặc những bộ đồ màu đen và ăn mỳ đen truyền thống của Hàn Quốc. Điểm khác biệt duy nhất chính là, hãy vì hò hẹn với một nửa của mình thì họ lại hẹn hò với chính bản thân mình. Đơn giản vì ngày này là ngày của những người cô đơn, hay nói một cách khác là ngày để yêu chính bản thân mình.

2. TỔ CHỨC THEO KIỂU "FA"

NGÀY DÀNH CHO BẢN THÂN

Nếu như tất cả những cặp đôi ngoài kia, đang chung tay và cùng tổ chức một Valentine ấm áp của riêng họ thì hãy dành một ngày thật đặc biệt này để dành cho mình. Làm những việc mình thích như tụ tập bạn bè, chơi những môn thể thao mà có lẽ ngày thường bạn sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới, hay đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng đó là dành thời gian cho gia đình và những người bạn yêu thương.

Hãy yêu bản thân mình trước thay vì yêu nghĩ rằng có ai đang yêu mình không

Đúng với lý do ra đời của ngày lễ này, đơn giản rằng, dù bạn đang cô đơn hay đang có một nửa cho riêng mình thì việc đầu tiên để hạnh phúc chính là hãy biết yêu lấy bản thân mình. Chỉ có khi bạn hiểu và yêu bản thân thì lúc đó bạn mới sẵn sàng trao và nhận lại tình cảm của người khác. Hãy đối xử và yêu bản thân mình thật nhiều vào ngày này nhé.

TỤ TẬP

Chẳng phải ý nghĩa chính của ngày lễ này là cơ hội để những Fa-ers được giãi bày và kể cho nhau nghe cũng điều phuồn muội trong chuyện tình cảm đấy sao? Hãy rủ một hội bạn độc thân của mình lập thành một nhóm, tụ tập và tổ chức ngày lễ này một cách độc thân đúng nghĩa. Khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, cùng bàn luận về tình yêu và đưa ra giải pháp cho mỗi thành viên trong nhóm và tự rút ra cho kinh nghiệm của bản thân. Nếu muốn đúng nghĩa hơn thì cùng tổ chức một bữa tiệc mỳ đen theo đúng truyền thống Hàn Quốc thì sẽ thật tuyệt vời đấy.

Không có người yêu không có nghĩa là cô đơn, bởi bạn vẫn còn bạn bè cơ mà!

CƯỜI THẬT LỚN

Đúng như với tiêu đề, hãy làm những điều thật vui vẻ và cười một cách sảng khoái nhất có thể. Theo một nghiên cứu, nụ cười có tác dụng rất lớn đến suy nghĩ và tâm trạng của chúng ta. Nụ cười có thể tăng sự phấn khởi, giảm stress và giúp tâm trạng khá hơn. Hãy cùng xem bộ một phim hài đang hot, hay xem lại những kỷ niệm cũ mà khiến bạn dù lần nào xem lại cũng phải bật cười. Hoặc thư giãn và dành tình cảm cho thú cưng của mình hơn bằng cách vuốt ve và chiều chuộng chúng. Có thể ăn các thực phẩm ngọt như kẹo hay sôcôla sẽ giúp cho tinh thần phấn kích hơn. Hãy thả lỏng cơ thể và làm việc gì khiến mình cảm thấy thoải mái nhất cơ thể. Khi bạn biết yêu chính mình thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Ellen Show- Tivi show hài lớn nhất nhì nước Mỹ là một gợi ý không tồi

LÀM NHỮNG VIỆC MÌNH THÍCH

Hãy đừng click vào link này chỉ vì bạn nhìn thấy tiêu đề giúp bạn vượt qua cô đơn theo một nghĩa bị động. Những gợi ý dưới đây, là những hoạt động có thể giúp bạn thực hiện việc lấy lại cảm hứng mà xưa nay, do đã quá bận bịu với nhiều mối quan hệ mà quên mất đi. Để có một hướng đi đúng đắn, hãy làm chủ cho chính những công việc của mình. Sẽ chẳng hiểu bạn hơn chính bạn hiểu mình, vì thế hãy làm điều gì khiến mình cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Bởi lúc đó, bạn được là chính bạn. Làm điều mình thích thật tuyệt, phải không?

DO WHAT YOU WANT (tạm dịch là hãy làm điều bạn muốn nhé)

Dù bạn vừa chia tay hay đã ở trong trạng thái độc thân được khá lâu thì bận có quyền được hạnh phúc. Hãy làm tất cả những gì có trong khả năng của mình để khiến mình hạnh phúc hơn trong dịp này nhé.