Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và Thủ tướng Canada Trudeau đã làm tan chảy biết bao trái tim khi xuất hiện cạnh nhau tại Pháp và gây chú ý bởi một chi tiết rất nhỏ trên ngực áo.

Sánh vai cùng nhau trong những bộ suits lịch lãm ngày 10/4 vừa qua tại Pháp, Hoàng tử William, Hoàng tử Harry từ Anh Quốc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã khiến biết bao trái tim “tan chảy."

Lý do khiến cho “bộ ba quyến rũ” (theo cách gọi của giới truyền thông) này cùng có mặt thực sự khá trang trọng và đầy ý nghĩa: cùng với Hoàng tử Charles và Tổng thống Pháp François Hollande, họ đã tham gia lễ kỷ niệm 100 năm trận chiến cao điểm Vimy diễn ra trong Thế chiến thứ nhất.

Nếu chỉ xem lướt qua hình ảnh trên báo đài, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ về một chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại là trọng điểm trong buổi lễ này đó là chiếc cài áo hình hoa anh túc màu đỏ nổi bật trên trang phục của những vị khách tham dự.

Từ trái sang: Thủ tướng Canada Justin Trudeau sánh vai cùng hai vị Hoàng tử nước Anh lịch lãm là Hoàng tử William và Harry khiến bao trái tim “tan chảy."

Tại Anh, hoa anh túc biểu tượng cho những người phụ nữ đã chết trong chiến tranh và những chiến sỹ trẻ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Từ năm 1921, chiếc cài áo hoa anh túc đỏ (Remembrance Poppy) đã trở thành một biểu tượng ý nghĩa. Dù ban đầu chỉ được dùng để tưởng niệm những liệt sỹ trong chiến tranh thế giới thứ nhất; nhưng ngày nay, chiếc cài áo đã xuất hiện ở nước Anh và khắp Khối thịnh vượng chung Anh để tưởng nhớ những người tử trận trong tất cả các cuộc xung đột trong khối kể từ năm 1914. Điều này lý giải vì sao nguyên thủ các quốc gia tham dự khác như Pháp, Canada cũng đeo chiếc ghim nhỏ đặc biệt này để thể hiện sự trân trọng.

Đương kim tổng thống Pháp François Hollande (phải) cũng đeo chiếc ghim gài áo đỏ trong buổi lễ…

Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

Thái tử Charles.

Công nương Kate Middleton.

Có thể nói nguồn gốc của chiếc cài áo được bắt nguồn từ bài thơ do John McCrae - một cựu trung tá quân y người Canada viết khi ông thấy những bông hoa đỏ thắm mọc trên những nấm mồ liệt sỹ. Bài thơ có tiêu đề ''In Flanders Fields'' (tạm dịch: “Trên những cánh đồng Flanders”) được bắt đầu bằng những câu sau:

''In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.''

(tạm dịch)

''Hoa anh túc nở rộ trên cánh đồng Flanders

Giữa những dấu thập tự, từng hàng xen kẽ

Nơi đây lưu giữ vết tích của chúng tôi; và trên bầu trời

Những con chim sơn ca vẫn hót và bay

Nhưng không nghe rõ vì tiếng súng quanh đây...''

Tại nước Anh, tổ chức từ thiện có tên Royal British Legion đã gây quỹ giúp đỡ các cựu chiến binh bằng cách bán những chiếc cài áo này. Vào các ngày lễ ở Anh, đặc biệt là Ngày tưởng niệm (Remembrance Day, diễn ra ngày 11/11 hàng năm), màu hoa anh túc luôn đỏ thắm trên ngực áo của người dân Xứ sở Sương mù./.