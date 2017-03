Bị từ chối tình cảm, Tấn nổi giận, mua xăng về đốt hai mẹ con chị T. Đòn trả thù tàn độc của gã khiến người tình mang thương tích nặng, còn con gái chị này tử vong.

Ngày 28/3, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1972, TP.HCM) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 8/9/2016, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Tấn mức án tử hình . Cho rằng bản án quá nặng, Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tấn tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Tấn và chị Trần Thị Bạch T. có quan hệ tình cảm yêu đương.

Khoảng 7h30', ngày 22/11/2015, Tấn mua 9 lít xăng rồi chạy xe đến nhà chị T. ở quận 8. Gã đem can xăng đặt ở phòng khách nhà chị T. Khi chị T. hỏi, Tấn nói dối là can nước tẩy. Không mảy may nghi ngờ, chị T. vẫn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa ăn trưa, còn bị cáo nằm trên võng xem tivi.

Đến khoảng 10h, con gái chị T. là cháu Trần Như Q. (SN 1999) đi học về nên ghé nhà mẹ chơi. Khoảng 30 phút sau, Tấn thấy chị T. xuống bếp nấu ăn cùng với cháu Q.

Tấn lặng lẽ đổ xăng ra ca, mang xuống bếp hất thẳng vào người hai mẹ con chị T. Lửa từ bếp gas bén xăng biến hai mẹ con chị T. thành hai "ngọn đuốc sống".

Chị T. và cháu Q. được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Q. tử vong. Chị T. bị thương tật vĩnh viễn 81% toàn cơ thể. Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn. Đến ngày 25/11/2015, Tấn bị bắt tại quận Gò Vấp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của Tấn là cực kỳ nghiêm trọng, không thể giảm án, HĐXX đã tuyên phạt Tấn y án tử hình.

Ngọc Hoa