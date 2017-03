Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa 3 tháng ước đạt hơn 89,3 tỷ USD. Ảnh minh họa: TTXVN.

Với kết quả ước tính trên thì trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.

Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu mạnh nhất trong tháng 3/2017 gồm điện thoại các loại & linh kiện đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,39 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 51,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 3 tháng lên 5,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 2 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2017 ước tính là 5,31 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo sau đó là giày dép và máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đều đạt hơn 1 tỷ USD xuất khẩu và có mức tăng trưởng khá tốt so với tháng trước.

Tương tự ở mặt hàng nhập khẩu, chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước; Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 15,1% so với tháng trước.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân thanh toán, góp phần vào tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Tăng trưởng xuất khẩu cũng thể hiện sự phục hồi của sản xuất trong nước, góp phần tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu và máy móc thiết bị phục vụ chủ yếu cho sản xuất trong nước và gia công, xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao 88% tổng kim ngạch. Điều này cho thấy, tín hiệu tích cực, tạo tiền đề cho sự phát triển của xuất nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế nói chung trong những năm tới.../.