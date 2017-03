Nhà ga tàu hỏa Anvers-Central. (Nguồn: Pinterest)

Ngày 2/3, một chuyên gia người Mỹ đã đánh giá đoạn video được chia sẻ trên Internet bởi các cá nhân có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quay các cảnh của nhà ga tàu hỏa Anvers-Central (phía Bắc nước Bỉ) là video đe dọa khủng bố.

Chuyên gia về khủng bố Ahmet Yayla thuộc trường đại học Mỹ George Mason đăng trên tờ The Daily Express cho biết video có thời lượng khá ngắn, khoảng gần một phút, được quay từ ngoài vào trong nhà ga, cùng với đó người ta nghe thấy tiếng nói "Chúng tôi ở đây" và "Chúng tôi sẽ tấn công."

Về phần mình, chuyên gia người Bỉ, Pieter Van Ostaeyen nghi ngờ ý kiến cho rằng video này là sản phẩm của tổ chức khủng bố IS.

Chuyên gia Pieter Van Ostaeyen đánh giá clip nói trên còn lâu mới đạt trình độ chuyên nghiệp, đồng thời cho rằng nhiều khả năng đó không phải là một sản phẩm chính thức của IS mà có thể do một hay một số cá nhân có xu hướng ủng hộ tổ chức này thực hiện.

Ông này cho biết các lời nói trong đoạn video nói trên được phát âm bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tờ The Daily Express, đoạn phim được chia sẻ bởi tổ chức khủng bố thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Âm nhạc trong đoạn clip giống với âm nhạc được sử dụng trong các vidoo do IS tung ra trước vụ tấn công sàn nhảy Reina tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm giao thừa vừa qua.

Phản ứng về sự việc này, cảnh sát thành phố Anvers cho biết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chặt chẽ nhà ga trung tâm và một số khu vực công cộng khác trong khi chờ kết quả điều tra và phân tích của Cơ quan phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAM)./.