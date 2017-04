Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng ENSO, trong mùa hè năm 2017, nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Ngoài hiện tượng bão xuất hiện sớm, tình hình khí tượng thủy văn có nhiều biến động về lượng mưa, mực nước trên các sông... Tuy nhiên, tình hình xâm nhập mặn không gay gắt như năm 2016.

Xuất hiện nhiều đợt nắng nóng trong mùa hè 2017. Ảnh: P.V

Theo ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong hai tháng qua đã xuất hiện nhiệt độ trung bình cao kỷ lục ở khu vực Bắc Bộ; mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm ở các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam và hiện tượng mưa trái mùa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, lũ trái mùa đã xuất hiện trên sông Đà, sông Thao, sông Chảy và sông Gâm. Triều cường xuất hiện theo chu kỳ vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 tại ven biển miền Trung và Nam Bộ, xuất hiện sóng lớn do KKL, bão và áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong tháng 3-5.2017, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa có khả năng thiếu hụt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; mùa mưa có khả năng đến muộn hơn ở Bắc Bộ và đến sớm hơn ở phía Nam; bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm trên Biển Đông và số lượng hoạt động nhiều hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt ở khu vực Bắc Biển Đông trong những tháng đầu mùa mưa bão năm 2017.

Lượng dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; riêng trên sông Thao, hạ lưu sông Lô, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, nam Bình Thuận thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Lũ tiểu mãn trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình, sông Mã có khả năng xuất hiện muộn với đỉnh lũ nhỏ hơn trung bình nhiều năm. Có thể xuất hiện tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ ở khu vực Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đăk Lăk. Tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2017 ở khu vực Nam Bộ tương đương năm 2013-2014 và không gay gắt như năm 2016.

L.V