Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay bản nâng cấp của iPhone SE sẽ ra mắt tại sự kiện WWDC vào tháng 6 tới.

Lần đầu tiên ra mắt vào năm ngoái, iPhone SE trở thành một phần quan trọng của dòng sản phẩm iPhone, bao phủ một góc thị trường không nhỏ: Dành cho những người yêu thích một chiếc iPhone kích thước nhỏ gọn, cấu hình cao.

So với các mẫu iPhone cao cấp, hào quang của iPhone SE mờ nhạt hơn nhiều. Lý do được đưa ra một phần là do nó không phải là sản phẩm trọng điểm của hãng. Phần khác, người ta cảm thấy không hào hứng với một sản phẩm có thiết kế cũ kỹ.

Hình ảnh được xem là vỏ sau của iPhone SE 2. Ảnh: Weibo.

iPhone SE thực chất sử dụng vỏ của một chiếc iPhone 5S trong khi trang bị phần cứng giống iPhone 6S. Một năm sau ngày ra mắt, Apple quyết định không tung bản nâng cấp sản phẩm vào tháng 3. Thay vào đó, hãng giới thiệu phiên bản 32 và 128 GB (dung lượng gấp đôi bản cũ) với giá không đổi.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới đây từ Trung Quốc cho thấy iPhone SE sẽ được nâng cấp mạnh mẽ trong tương lai gần.

Hình ảnh xuất hiện trên Weibo được cho là tấm nền mặt sau của iPhone SE, theo người cung cấp hình ảnh. Người này cho biết iPhone SE sử dụng vỏ kính, giống với chất liệu sử dụng trên iPhone 8 – nếu tin đồn chính xác.

Trong hình ảnh vừa rò rỉ, có thể thấy chiếc iPhone được bo tròn khá mềm mại, khác hẳn kiểu dáng cứng cáp của thế hệ đầu tiên. Nguồn tin từ Trung Quốc khẳng định máy sẽ ra mắt tại sự kiện WWDC 2017, diễn ra vào tháng 6.

Điều này làm dấy lên một số nghi ngờ của người dùng bởi khó có chuyện hãng ra mắt phiên bản mới ngay sau khi tung bản nâng cấp dung lượng của phiên bản cũ.

Tuy nhiên, một khả năng khác có thể xảy ra là iPhone SE 2 sẽ được bán với giá cao hơn đôi chút so với thế hệ đầu, hoặc Apple giảm giá phiên bản hiện tại để tạo ra các sản phẩm rẻ hơn nữa.

Tất nhiên, độ chính xác của những hình ảnh này vẫn còn là dấu hỏi. Sự kiện WWDC của Apple sẽ khai màn vào ngày 9/6. Nếu iPhone SE mới ra mắt tại sự kiện này, có thể hình ảnh hoặc thông tin về nó sẽ liên tục xuất hiện trong những ngày tới.

Đức Nam