Giá thay vỏ màu đỏ cho iPhone 7 là 1,2 triệu đồng, bản Plus đắt hơn khoảng 300.000-400.000 đồng.

Rất nhanh sau khi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ ra mắt, phía đối tác Trung Quốc đã gửi chào hàng loại vỏ màu này tới các cửa hàng và đơn vị sửa chữa iPhone tại Việt Nam.

“Tôi đã đặt hàng một ít về để thăm dò phản ứng thị trường”, anh Nguyễn Ngọc Long - chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Hà Nội cho hay.

Phía Trung Quốc chào hàng vỏ màu đỏ cho hàng loạt model iPhone đời mới đang bán tại Việt Nam, từ iPhone 6 cho đến 7 Plus.

Anh này cho biết, đối tác Trung Quốc chào hàng nhiều loại vỏ, có cả phiên bản dành cho các mẫu iPhone đời cũ như 6/6 Plus, 6s/6s Plus, bên cạnh vỏ cho iPhone 7 và 7 Plus.

Tại Việt Nam, một số cửa hàng bán iPhone và cửa hàng sửa chữa cũng rục rịch nhận thay vỏ màu đỏ cho iPhone, ăn theo phiên bản màu mới. Giá thay vỏ màu đỏ cho iPhone màn hình 4,7 inch sẽ vào khoảng 1,2 triệu đồng (cả công thay), bản màn hình 5,5 inch đắt hơn 300.000-400.000 đồng.

Theo anh Ngọc Long, màu mới của iPhone nhận được phản hồi tích cực của nhóm người dùng trẻ. Do đó, có thể nhu cầu thay vỏ sẽ cao, nhưng mức giá thời điểm đầu khá đắt nên có thể nhiều người sẽ e ngại. “Giá thay vỏ ở mức 800.000 đồng sẽ hợp lý hơn”, anh này chia sẻ.

Cũng theo chủ hàng này, do là vỏ mới, cũng chưa cầm trên tay nên cửa hàng chưa biết chất lượng và độ khít so với thân máy ra sao. Người dùng nên chờ đợi một thời gian nếu có nhu cầu đổi vỏ máy.

Chất lượng vỏ chưa được kiểm chứng nên cửa hàng khuyến cáo người dùng chờ đợi thêm.

Dịch vụ thay vỏ cho iPhone xuất hiện tại Việt Nam cách đây khá lâu. Người dùng có thể “thay áo” xoành xoạch cho chiếc iPhone của mình, chẳng hạn từ iPhone 5 lên iPhone SE, từ iPhone 6, 6s lên iPhone 7, 7 Plus... với mức phí từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng.

Các cửa hàng cũng cung cấp nhiều loại vỏ đa dạng (có cả những màu sắc chưa từng có mặt trên iPhone) hoặc độ logo táo khuyết phát sáng. Nhược điểm của việc độ này là phía cửa hàng phải tháo máy để thao tác, dẫn đến mất bảo hành đi kèm.

Thành Duy