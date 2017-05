Nhân dịp Tháng hành đồng về an toàn, vệ sinh lao động, NXB Thông tin và Truyền thông ra mắt bộ sách và tài liệu về chủ đề này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, tất cả các bộ, ngành, địa phương đang triển khai hàng loạt các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng.

Với chủ đề Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, Tháng hành động lần thứ nhất góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ sách về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ vừa được xuất bản.

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành thông tin và truyền thông trong việc trang bị những tài liệu cần thiết phục vụ công tác huấn luyện và tuyên truyền về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Tháng hành động lần thứ nhất cũng như trong công tác thường xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản và phát hành bộ sách và tài liệu về chủ đề này.

18 đầu sách với nội dung về các quy định, hướng dẫn và công tác huấn luyện, thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (bao gồm sách in và sách điện tử). Ngoài ra còn có tranh cổ động, khẩu hiệu và tờ gấp tuyên truyền.

Bộ tài liệu sẽ góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động.

Trịnh Dung