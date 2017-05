Ngày 11/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Từ ngày 1/10/2016 đến nay, Cục đã ban hành 24 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Với tổng số tiền phạt là hơn 4 tỷ đồng; trong đó có 11 cơ sở vi phạm về quảng cáo, 9 cơ sở vi phạm về kiểm nghiệm định kỳ, 4 cơ sở vi phạm nhiều hành vi về an toàn thực phẩm khác.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN Ngoài xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở nêu trên dừng ngay hành vi vi phạm; tiêu hủy sản phẩm vi phạm; tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai quy định; thực hiện kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm đang kinh doanh. Đồng thời, Cục đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng những quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trước đó, nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã thành lập 6 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 (15/4 -15/5). Theo đó, các đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại 12 tỉnh, thành phố gồm thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Ninh Thuận và Phú Yên.

Bên cạnh 6 Đoàn liên ngành Trung ương, các Bộ (gồm: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương) cũng giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động.../.