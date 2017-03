Việc lấn lòng, lề đường, lấn vỉa hè để bán hàng rong, để kinh doanh các dịch vụ tạo những sơ hở và không cẩn thận sẽ có lợi ích nhóm trong đó.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nhấn như vậy khi trả lời vấn đề báo chí quan tâm đến việc gần đây Quận 1, TPHCM tổ chức giải tỏa việc lấn lòng, lề đường Thành phố.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Sáng nay (1/3), tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng lên tiếng hoan nghênh và đánh giá rất cao chỉ đạo của Thành phố. Ngay sáng hôm nay, Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chủ trì mời 24 quận, huyện của Thành phố họp và chỉ đạo đồng loạt ra quân về vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm cũng có công điện gửi Công an các tỉnh, thành phố tích cực cùng với địa phương hỗ trợ ra quân, quy định các cơ quan Công an địa phương không để lấn chiếm lòng, lề đường, không để bán hàng tại trụ sở các cơ quan tiếp dân, trụ sở các cơ quan công an.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, người dân mong muốn có hành lang, vỉa hè trả lại cho người đi bộ theo đúng nghĩa là vỉa hè. Vỉa hè này chúng ta hiểu là thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Việc lấn lòng, lề đường, lấn vỉa hè để bán hàng rong, để kinh doanh các dịch vụ tạo những sơ hở và không cẩn thận sẽ có lợi ích nhóm trong đó. Giải tỏa việc lấn chiếm này rất cần thiết. Việc này không phải bây giờ mới làm mà chúng ta làm nhiều năm, ngay cả TPHCM làm quyết liệt từ năm 2011, nhưng làm xong, các lực lượng chức năng rút thì lại tái lấn chiếm.

“Các cơ quan báo chí hỏi vấn đề liên quan đến luật xử phạt vi phạm hành chính như thế nào thì việc này đã được các cấp chính quyền các địa phương thường xuyên ra quân, tuyên truyền, giải tỏa nhưng không thành chứ không phải bây giờ mới làm, không phải bây giờ mới áp dụng xử lý vi phạm hành chính. Vậy nếu chúng ta vẫn cứ đưa ra việc là phải lập biên bản, phải xử phạt hành chính, phải thông báo đến người cưỡng chế… thì rất đúng nhưng với tinh thần, yêu cầu cấp thiết của người dân, mong mỏi của người dân và sự tích cực của Thành phố, trung tâm tài chính kinh tế của đất nước, đề nghị chúng ta ủng hộ quan điểm của Thành phố”.

Việc Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí lãnh đạo của quận xuống trực tiếp từng tuyến đường, cùng với các lực lượng chức năng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho đây là động thái rất tích cực có lẽ từ trước đến nay không có. Đây là việc cần làm, đây là sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cả lãnh đạo cấp ủy quận, cả lãnh đạo Thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đều quyết liệt tập trung giải quyết vấn đề này.

Tôi đánh giá đây là động thái hết sức quyết liệt của lãnh đạo Thành phố trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng cùng vào cuộc và công tác vận động tuyên truyền người dân.

Không phải bây giờ mới làm mà làm thường xuyên, làm lâu rồi nhưng nếu chúng ta không có động thái mạnh, không có biện pháp cứng rắn thì vấn đề tái lấn chiếm là việc thường xuyên.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin thêm: “Sau khi có việc làm tích cực của TPHCM, tôi được biết Long An cũng đang quyết liệt vấn đề này, các thành phố, các địa phương cũng ra quân để lấy lại những gì đẹp nhất, lòng lề đường không bị lấn chiếm, không bị tái lấn chiếm, giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm trật tự đô thị. Đây là việc làm mà các cơ quan báo chí cần ủng hộ các địa phương trong, đó có TPHCM”./.

Vũ Hạnh/VOV.VN