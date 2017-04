Vào đầu tháng 4/2017, tại khu vực xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đoạn cặp sông Tiền ven Quốc lộ 30 xảy ra tình trạng sạt lở đất với chiều dài khoảng 2.300m, ăn sâu vào đất liền từ 15-20m.

Khu vực sạt lở bờ sông Tiền tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có công điện khẩn chỉ đạo UBND huyện Thanh Bình, Văn phòng Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình sạt lở bờ sông Tiền tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình để kịp thời xử lý.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND huyện Thanh Bình khẩn trương tổ chức theo dõi sát tình hình sạt lở, cắm biển báo vành đai sạt lở và thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân nắm, chủ động phòng, tránh.

Đồng thời vận động, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm từ cống Cái He về thượng lưu 150m và từ cống Cái He về hạ lưu 60m vào khu vực an toàn; đánh giá tình hình thiệt hại, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại theo chính sách hiện hành.

Tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo huyện Thanh Bình phải liên tục theo dõi tình hình sạt lở để kịp thời có biện pháp khắc phục và báo cáo tình hình sạt lở về Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh.

Vào đầu tháng 4/2017, tại khu vực xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đoạn cặp sông Tiền ven Quốc lộ 30 xảy ra tình trạng sạt lở đất với chiều dài khoảng 2.300m, ăn sâu vào đất liền từ 15-20m, ảnh hưởng đến khoảng 200 hộ dân sinh sống và kết cấu hạ tầng, kho bãi của người dân. Đáng lo ngại, đoạn sạt lở chỉ cách Quốc lộ 30 từ 15 - 25m.

Sau khi sạt lở xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời nhà cửa và tài sản đến nơi an toàn.

Nguyên nhân sạt lở được xác định là do bờ phải thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bồi lắng; khu vực sạt lở nằm ngay ngã ba Cồn Én của huyện Thanh Bình; đoạn sông cong, dòng chảy đâm thẳng vào bờ phía xã Bình Thành, huyện Thanh Bình kết hợp nền đất yếu nên gây sạt lở xoáy hàm ếch, độ sâu nơi sạt lở đo được hơn 10 mét. Theo nhận định của ngành chức năng, sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới và còn diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến sạt lở phức tạp tại khu vực trên làm ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 30 và đời sống nhân dân, tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ sớm triển khai Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tiền, đoạn từ chợ Bình Thành đến vàm Phong Mỹ./.