Hàng trăm kg thịt heo ố vàng, không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc sắp được “tuồn” ra thị trường đã bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Sáng 18/5, cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49, bộ Công an) phối hợp với chi cục Thú y, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện xử lý một cơ sở kinh doanh thịt heo gần khu vực chợ Đông Đô, đường Phan Đình Giót, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau một thời gian theo dõi, sáng cùng ngày, tổ công tác đã bất ngờ ập vào địa điểm kinh doanh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trường (SN 1969, trú tỉnh Bình Dương) thì phát hiện hơn 500kg thịt heo trong tủ đông, bao nilon đã ngả màu vàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra xử lý cơ sở kinh doanh thịt của ông Cường.

Qua làm việc với công an, ông Cường không xuất trình được hóa đơn mua bán, giấy chứng nhận kiểm dịch, không chứng minh được nguồn gốc số hàng. Chủ cơ sở trên cho biết, mua số hàng từ một người quen trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số thịt heo ế quá lâu nên người này được nhờ bán giúp, chủ yếu là heo nái và heo con. Sau khi nhận hàng xong, ông Cường chở về Bình Dương để tiêu thụ.

Thịt heo không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc và đã ngả màu.

Một điều tra viên nhận định, hiện nay thịt heo đang rớt giá khiến người chăn nuôi lao đao nhưng ngoài thị trường, giá thịt vẫn cao ngất ngưởng. Lợi dụng vào việc “ giải cứu ” thịt heo, các đối tượng tuồn ra thị trường những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, mất vệ sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, hành vi này cần phải xử lý.

Tới khoảng 10h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất các biên bản ghi nhận và mang số thịt heo trên đi tiêu hủy, đồng thời xử lý chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn