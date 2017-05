Để xử lý được những “tử thần” hạng nặng - là những quả bom có trọng lượng lớn, sức sát thương cao còn sót lại sau chiến tranh, các đội rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị phải trưng dụng bãi nổ cách xa khu dân cư.

Đối với quả bom “khổng lồ” mang ký hiệu M177 do Mỹ sản xuất có trọng lượng 322kg do người dân địa phương phát hiện đầu tháng 5.2017, dự án Renew và NPA (Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy) được giao nhiệm vụ xử lý. Để hủy nổ quả bom an toàn, hơn 20 nhân viên đã được huy động đến bãi nổ tập trung ở thôn Linh An (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để đào hố nổ. Hơn 1.000 bao cát được sử dụng, bao bọc quanh quả bom lớn cùng với kíp nổ.

“Bùm” - tiếng nổ đinh tai kèm theo cột khói và tia lửa khổng lồ bao trùm lấy một khoảng không lớn. Nếu trước kia, mỗi lần có tiếng nổ, y rằng đau thương, tang tóc ập đến những số phận nghèo. Còn trên bãi nổ tập trung này, khi một “tử thần” được hủy nổ, đồng nghĩa thêm một diện tích đất sạch được trả lại... Từ năm 2008 đến nay, riêng dự án Renew đã phát hiện, hủy nổ an toàn 52.000 vật liệu nổ và trả lại 100.000m 2 đất sạch cho người dân canh tác.

HƯNG THƠ