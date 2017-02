Thế giới thời trang luôn có những điều mới lạ đẹp đẽ để bạn khám phá!

Họa tiết hình sao - cơn sốt nhẹ đang khiến các cô nàng tín đồ khắp thế giới "sôi sục"

Bạn có băn khoăn vì sao hàng nghìn tín đồ thời trang trên toàn thế giới lại mê mẩn, gần như nghiện Pinterest? Và cả Instagram? để thực hiện từ việc lên kế hoạch đám cưới, ý tưởng mặc đẹp cho tới các dự án tự làm? Vì Pinterest có một điều cực kì đặc biệt - tính hình ảnh rất mạnh. Có một xu hướng đang nổi lên trong giới thời trang mà cô nàng nào chắc chắn cũng biết, và chúng sẽ giúp không chỉ trang Pinterest của bạn lung linh hơn mà tủ đồ cũng rực rỡ hơn nữa, nhờ sự quyến rũ, bắt mắt và rất "ăn hình": họa tiết in hình ngôi sao.

Các nhà thiết kế trên khắp thế giới đã tạo ra hàng trăm nghìn thiết kế với họa tiết hình sao trong những cách thú vị đôi khi chúng ta chẳng thể hình dung ra. Đó có thể là chiếc túi với những ngôi sao được đính lên kiểu patchwork, hay là chiếc chân váy midi sử dụng vải in hình ngôi sao, hoặc có thể là cả dải ngân hà ngàn sao trong chiếc váy dài xuyên thấu. Chỉ cần là họa tiết sao, những điều kì diệu sẽ đến với tủ đồ của bạn.

Và đó cũng là lý do vì sao các cô nàng đình đám trên thế giới đều đang mê mẩn với xu hướng này.

Các thiết kế thường rất rộng rãi, thoải mái

Bản thân các loại vải in họa tiết ngôi sao vốn đã không thích hợp với những kiểu trang phục bó sát - vừa hơi quê lại dễ tạo cảm giác lòe loẹt. Thế nên, các trang phục in họa tiết này thường được thiết kế với form freesize rộng rãi và tiện dụng - đặc biệt lại rất thích hợp với mùa thời trang 2017.

Bắt mắt và ăn hình

Hãy thử để ý những bức hình từ các Tuần lễ thời trang - chỉ cần diện trang phục in họa tiết sao là y như rằng bạn sẽ được lên sóng. Chỉ đơn thuần là đôi bốt in họa tiết sao sặc sỡ hay chiếc váy in nổi hình sao kiểu patchwork đã đủ cho bạn ngoại hình vừa có chút cổ điển lại cực kì cuốn hút này.

Thời thượng đúng chuẩn tín đồ thời trang

Trang phục in họa tiết ngôi sao có đặc điểm là rất lạ mắt, và bởi vì chúng thường được thiết kế theo form rộng nên rất dễ mix đồ. Một chiếc áo sơ mi họa tiết ngôi sao chỉ cần mix cùng quần jeans và bốt ngắn cổ là đủ, trong khi chỉ đơn thuần chiếc quần in họa tiết sao ít người dám diện vì quá nổi cũng đủ biến bạn thành cô nàng ăn chơi "tâm điểm" trên phố.