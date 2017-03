Mới 17 tháng tuổi, cậu bé đã có “thâm niên” 16 tháng nằm ở bệnh viện để điều trị căn bệnh bại não co cứng. Hiện tại tình trạng của bé rất nguy kịch, não đang bị hoại tử mất dần sự sống. Người mẹ nghe nói nếu bé được cấy mô tế bào gốc sẽ có cơ hội sống nhưng số tiền qua lớn khiến gia đình kiệt quệ không đủ tiền theo chữa, chị càng day dứt hơn.

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc tới đây là bé Lê Mạnh Triển ở thôn 5, xóm Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Tới thăm cháu, tận mắt chứng kiến cơ thể yếu ớt của bé Triển xung quanh là máy móc hỗ trợ mà chúng tôi không thể cầm lòng.

bé Triển còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau của bệnh bại não. Ảnh PT

Chị Nguyễn Thị Nhạn (38 tuổi) – mẹ bé Triển nhẹ nhàng nâng bé dậy nhưng toàn thân cháu duỗi thẳng như người không xương, đầu ngặt nghẽo không giữ thẳng, đôi mắt lờ đờ. Nằm trong vòng tay mẹ, bé khò khè thở từng hơi yếu ớt, thi thoảng lại co giật từng hồi. Nhìn đứa con thơ tội nghiệp đang đuối dần sự sống, người mẹ trẻ bất lực chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

Thỉnh thoảng bé lại lên cơn co giật. ảnh TP

Bé Triển là con trai út của chị và anh Lê Văn Thống, 43 tuổi. Sinh ra, Triển khỏe mạnh, bụ bẫm với gần 4kg khiến cả gia đình ai nấy đều vui mừng. Vậy nhưng, sau một tháng tuổi không hiểu sao Triển khóc kéo dài, hai tay co quắp. Một hôm nấu cháo cho con, có nhờ cháu gái lớn trông em nhưng không hiểu hai chị em chơi đùa thế nào mà bé Triển bị ngã đập đầu xuống sàn nhà.

Biết có chuyện chẳng lành, chị Nhạn tức tốc đưa con đi khám tại Bệnh viện tỉnh. Điều trị gần hai tuần, các bác sĩ nói tình trạng sức khỏe cháu chuyển biến xấu và khuyên gia đình chuyển ngay lên tuyến trung ương để điều trị.

Tại bệnh viện nhi TƯ, khi nghe bác sĩ kết luận bé Triển bị xuất huyết não phải phẫu thuật gấp, vợ chồng chị Nhạn choáng váng và hụt hẫng. Đúng lúc này, chồng chị bị ốm phải nhập viện Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Vậy là một mình chị Nhạn xoay sở, túc trực mong ngóng ngày con tỉnh lại. Nằm điều trị tích cực hơn một tháng, bé mới tỉnh lại.

“Lúc đó, tôi đã khóc, khóc như cạn kiệt nước mắt và luôn miệng kêu trời vì không hiểu sao con còn bé xíu đỏ hỏn trên tay phải chịu nỗi đau, bất hạnh vậy. Tôi đã luôn tự trách bản thân đã không chăm sóc con được tốt nên con mới bị vậy” – chị Nhạn nói.

Từ ngày đó, cuộc sống của mẹ con chị Nhạn gần như gắn liền với bệnh viện. 17 tháng tuổi, bé Triển đã sống trong viện 16 tháng. Tết Nguyên đán vừa rồi sức khỏe của bé Triển quá yếu nên phải cần đến máy móc hỗ trợ hằng ngày nên mẹ con chị đã phải ăn Tết trên bệnh viện.

Hiện tại tình trạng của bé rất nguy kịch, não đang bị hoại tử mất dần sự sống. Cháu chưa cất được cổ, cong vẹo cột sống, chân ngắn chân dài… Chị đã rất vui mừng khi nghe nói nếu bé được cấy mô tế bào gốc sẽ có cơ hội sống nhưng số tiền qua lớn kiến gia đình kiệt quệ không đủ tiền theo chữa, chị càng day dứt hơn.

“Thương con mà tôi chẳng biết làm sao để cứu được con nữa. Trình độ không có, tiền thì không. Tôi chỉ mong con có thể chơi đùa được như bao đứa trẻ khác, mong cháu lớn lên rồi biết gọi hai tiếng cha mẹ. Giờ ngày cũng như đêm cháu quấy khóc liên tục, vợ chồng cứ phải thức suốt đêm để thay nhau bế. Nhìn con nằm thế này mà đau đớn quá” – chị Nhạn gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má nói.

Cột sống của bé bị cong vẹo. Ảnh PT

Hoàn cảnh hiện tại của gia đình bé Triển quá đỗi ngặt nghèo. Mặc dù bé Triển có bảo hiểm y tế chi trả nhưng chi phí thuốc ngoài, thuốc bại não rồi sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cũng khiến chị không thể tự gượng được. Với hi vọng bệnh tình của cháu Triển sẽ tiến triển tốt hơn, vợ chồng chị chạy vạy vay mượn tiền bạc từ anh em, họ hàng rồi vay ngân hàng. Số tiền cứ ngày càng lớn dần mà tình hình của con không tiến triển.

Con nằm viện, chị Nhạn phải túc trực chăm con. Kinh tế của gia đình giờ chỉ phụ thuộc vào số tiền ít ỏi của anh Thống từ việc làm thiếp mời thuê. Mọi gánh nặng với nỗi lo cơm áo cho 6 miệng ăn, tiền gửi lên để vợ thuốc thang cho bé Triển rồi chi phí cho ba đứa con nhỏ ăn học ở nhà đều đổ dồn lên vai người đàn ông ấy.

Cuộc chiến với căn bệnh của bé Triển cần điều trị lâu dài tại bệnh viện nên rất mong sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần chung tay giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ với bé Lê Mạnh Triển - Mã số 257 - xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nhạn ở thôn 5, xóm Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 257

3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 257

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 257

P.Thuận