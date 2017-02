Trên đường đi học, khi đến cầu Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một nam sinh lớp 11 đã nhảy cầu tự tử.

Thi thể em Trần Đức được tìm thấy dưới chân cầu Nghèn, cách vị trí nam sinh này nhảy xuống khoảng 15m.

Theo thông tin từ nhà trường thi em Đức là học sinh hiền lành, không có biểu hiện hay mâu thuẫn với các bạn.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, gia đình đã nhanh chóng làm các thủ tục đưa thi thể em Đức về quê mai táng.

Trước đó như báo PLVN đã đưa tin. vào khoảng 7h ngày 28/2, em Trần Đức nhờ bạn chở đi học. Khi đến khu vực cầu Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Đức bảo bạn dừng xe lại rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông tự vẫn. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên bạn học đi cùng và những người đi đường không kịp can ngăn. Thấy Đức còn chới với dưới dòng nước, một người đi đường nhảy xuống cứu nhưng vì nước sâu và lạnh anh đành bất lực bơi vào bờ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thị trấn Nghèn sau đó điều động 8 thuyền và một xuồng để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, dòng nước mạnh, sông sâu gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Trưa cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Đức là con út trong gia đình có 3 người con. Người thân cho biết nam sinh này ngoan ngoãn, thời gian gần đây không có biểu hiện gì khác thường.