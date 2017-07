Nhìn con trai bé nhỏ nằm bất động trên giường bệnh hơn 1 tuần nay khi khắp người chi chít băng gạc, dây chuyền…, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (thôn 6 – Sơn Hồng – Hương Sơn - Hà Tĩnh) như đứt từng khúc ruột vì thương con trong khi hoàn cảnh khó khăn, chạy vạy khắp nơi cũng không thể đủ tiền cứu chữa.

Bé Nguyễn Đức Thế đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia

Ngày 16/7 vừa đây, cháu Nguyễn Đức Thế (18 tháng tuổi) đi chơi đám cưới gần nhà cùng bố. Mới 2 tuổi, lại đang chập chững đi, cháu đã không may bị ngã vào nồi nước chè sôi nên bị bỏng rất nặng. Ngay sau đó, người nhà đưa cháu Thế đến bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sau khi sơ cứu, cháu tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán, cháu bị bỏng 80% cơ thể.

Trước tình thế cấp bách, Đức Thế đã được chuyển thẳng ra Viện Bỏng quốc gia để cứu chữa. Để có thể duy trì được tính mạng cho Đức Thế, các bác sĩ hiện đang điều trị cấp cứu bước đầu giúp cháu thoát khỏi cơn nguy kịch, sau đó thực hiện phẫu thuật tái tạo da với chi phí khá cao. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chi phí chữa trị cho cháu bé giao động từ 8 – 10 triệu đồng.

Theo sát con trai bé bỏng từ khi gặp nạn đến nay, anh Nguyễn Văn Sỹ gần như đổ gục, anh nói trong đau đớn: “Vì một chút lơ là của người lớn mà con trai phải rơi vào tình cảnh như thế này. Bây giờ nhìn con nằm bất động, dây gạc quấn quanh người tôi chỉ ước có một phép màu nào đó để mình có thể chịu đau thay con…”

Những ngày này, người dân vùng quê nghèo Sơn Hồng ai cũng lo lắng, theo sát diễn biến sức khỏe của cháu Thế và bày tỏ lòng thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu. Được biết, gia đình bố mẹ cháu bé (anh chị Sỹ Lâm) có hoàn cảnh rất khó khăn. Nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào những buổi làm thuê của bố; mẹ vì cuộc sống quá khó khăn phải đứt ruột xa chồng, xa con vào miền nam làm công nhân. Vừa đi được mấy ngày đã nhận được tin dữ của con trai ở nhà, chị Lâm lại bắt xe vội vàng trở về. Ngày thường, lo cho 2 người con cái ăn, cái mặc đã khiến vợ chồng anh Sỹ phải tất tả ngược xuôi, nay, Đức Thế lại nằm viện, khả năng tài chính để cứu chữa cho con trai thực sự ngoài tầm với vợ chồng anh.

Anh Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết: "Đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương. Cả bố và mẹ Đức Thế đều không có việc làm ổn định, cuộc sống rất chật vật. Giờ, cháu lại bị bỏng toàn thân, tình trạng nguy kịch, thật sự không đau xót nào bằng".

Hiện, ranh giới giữa sự sống và cái chết của cháu Thế rất mong manh. Số tiền gia đình vay mượn khắp nơi cũng đã hết, nếu không vay được tiền để đóng viện phí thì anh chị Sỹ Lâm đành nuốt nước mắt vào trong đưa con về nhà. Những ngày điều trị sắp tới sẽ còn rất dài đối với gia đình cháu. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp cháu và gia đình vượt qua nỗi đau này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: anh Nguyễn Văn Sỹ - bố cháu Nguyễn Đức Thế. Địa chỉ: thôn 6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại liên lạc với gia đình: 01233765821 (bố cháu Thế). Số tài khoản: 050068717911, Ngân hàng Sacombank - PGD Long Bình Tân, Đồng Nai; chủ tài khoản: Phạm Trường (cậu ruột cháu Thế); hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh (ĐT: 02393.856715, TK: 3713.0106632800000, tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh).

Thành Chung