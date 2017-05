Một đoạn clip gây xôn xao dư luận vì quay cảnh một người mặc cảnh phục công an ‘quay đi’ để nhóm người hành hung một thanh niên dã man.

Ngày 11-5, hai clip dài khoảng 2 phút của chiếc camera hành trình quay lại cảnh một nhóm người xông vào đánh một thanh niên bên đường.

Điều đáng nói khi sự việc xảy có một người mặc cảnh phục công an có mặt tại đó nhưng đã không căn ngăn mà quay đi để nhóm người tiếp tục đánh nạn nhân. Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Cảnh nhóm người hành hung dã man một thanh niên, trong đó có sự chứng kiến của người mặc sắc phục công an và một cán bộ công an phường. Ảnh: Cắt clip.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, anh Phạm Thái Dương (ngụ TP Biên Hòa) cho biết, chính anh là nạn nhân trong vụ hành hung hội đồng. Vì quá bức xúc với nhóm người đánh mình, trong đó cả cả người đang công tác tại công an phường Long Bình Tân nên anh đã đăng clip lên facebook.

Theo vợ anh Dương, trưa ngày 10-5, anh lái ô tô chở vợ trên đường hẻm trong khu phố 3 (phường Long Bình Tân). Khi đang đi thì có hai người đàn ông đi bộ từ trong nhà anh Hoàng (Trung úy Phạm Hữu Hoàng, công an phường Long Bình Tân –PV) có tổ chức đám tang ra có vẻ say xỉn.

Anh bấm còi xin đường thì hai người này vẫn đi bộ trên đường. Bực tức anh Dương có lái xe tiến sát gần hai người này. Thấy vậy hai người này liền gõ mạnh cửa xe yêu cầu nói chuyện.

“Khi anh Dương vừa xuống xe thì hai người này xông vào đánh. Lúc này tôi thấy có cả anh Hoàng cũng xông vào đánh túi bụi. Lúc đó tôi vào can ngăn thì cũng bị mấy người này hăm dọa đòi đánh. Có một anh công an khu vực cũng xuất hiện ngay lúc đó tôi nói sao không can ngăn những người đánh thì anh này không nói gì mà quay đi để mặc nhóm người kia đánh chồng tôi”, vợ nạn nhân bức xúc.

Anh Dương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi hành hung anh Dương chảy máu mũi, nhóm người này được một số người gần đó can ngăn mới chịu dừng lại. Anh Dương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bước đầu anh Dương bị gãy sống mũi, vỡ xoang và chấn thương đầu cổ.

Trưa ngày 11-5, trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Long Bình Tân, trung tá Đoàn Văn Phú xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn khu phố 3.

Theo trưởng công an phường, mấy hôm trước có việc gia đình nên nghỉ phép mới đi làm việc lại thì nghe trực ban báo cáo thông tin ban đầu.

Theo đó, trưa 10-5, anh Dương chạy ô tô đi qua đường chỗ nhà anh Hoàng suýt tông vào hai người đi từ nhà Hoàng ra nên thì hai bên có tiếng qua lại. Sau đó Dương có cầm gậy sắt từ xe ô tô xuống xe định hành hung hai người kia. Vì nhà anh Hoàng có đám tang vừa xong nên anh Hoàng đi mua thuốc lá và xảy ra xô xát như clip đã đăng.

“Vì liên quan đến cán bộ công an phường nên chúng tôi đã làm báo cáo lên công an TP Biên Hòa để điều tra làm rõ xử lý cho khách quan hơn. Khi có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin.", ông nói.