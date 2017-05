Ngày 5-5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ xô xát, xảy ra tại một quán bia hơi, thuộc địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, khiến một nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 14h ngày 4-5, tại quán bia hơi thuộc xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên đến uống bia tại quán.

Trong lúc ẩu đả, đối tượng Lưu Bá Tăng, trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Oai đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào người anh Nguyễn Văn Khơi, 29 tuổi, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) và 2 nhát vào anh Trần Quang Định, 27 tuổi, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Khơi và anh Định được người dân đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Khơi đã tử vong, anh Định tiếp tục được các bác sĩ tích cực điều trị. Sau khi gây án, Tăng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quán bia hơi, nơi xảy ra vụ án khiến 2 người thương vong

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Thanh Oai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Bích Hòa tiến hành thu thập chứng cứ, xác minh nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng gây án. Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

PV