Tại hội thảo ‘Minh bạch thị trường xổ số’, các chuyên gia cho rằng, sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy ngành xổ số năng động hơn. Để đứng vững, mỗi công ty cần xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hơi để giữ thị phần.

Xổ số tự chọn ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam

Tìm chiến lược kinh doanh dài hạn

Tại Việt Nam, hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn được Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức vận hành vào ngày 18/7/2016 với sản phẩm đầu tiên được cung cấp tại thị trường TP.HCM và tính đến nay loại hình xổ số này đã được triển khai tại 12 tỉnh thành.

Sự ra đời của Vietlott nhằm đạt được mục tiêu của Chính phủ là hiện đại hóa ngành xổ số, góp phần tăng thêm trò chơi có thưởng cho người dân, từ đó làm lành mạnh trò chơi có thưởng.

Tại hội thảo “Minh bạch thị trường xổ số” tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Luật gia Nguyễn Văn Hậu. Có ý kiến cho rằng mâu thuẫn phát sinh giữa vé số truyền thống và Vietlott có thể chủ yếu từ việc doanh thu xổ số bị sụt giảm dẫn đến việc một số đơn vị đã nhanh chóng nghĩ đến viễn cảnh thua cuộc.

Thị phần của một số công ty xổ số truyền thống bị giảm sút từ 7 - 9% và theo dự đoán của chính công ty, còn có thể giảm hơn nữa. Nhưng thực tế, trong quý 4/2016, doanh thu của 21 công ty xổ số truyền thống chỉ giảm 4,36 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn nữa, thị trường xổ số truyền thống vẫn đang chiếm đến 95% và doanh thu của toàn thị trường miền Nam năm 2016 đạt đến 66.678 tỷ đồng, trong khi đó, Vietlott chỉ vào khoảng 1.600 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ chỉ vào khoảng 2%.

Các ý kiến ghi nhận tại Hội thảo cho thấy, không có việc thị trường bị đe dọa nghiêm trọng khi có sự xuất hiện của một loại hình xổ số mới. Vietlott ra đời, trên thị trường có thêm loại hình xổ số mới, cùng với loại hình xổ số truyền thống hoàn thiện bố cục ngành.

Các chuyên gia cho rằng, sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh sẽ thúc đẩy ngành xổ số năng động hơn, có thêm nhiều hình thức xổ số phù hợp với nhu cầu của người chơi hơn. Để đứng vững, mỗi công ty cần xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hơi để giữ thị phần, mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo ra năng lực cạnh tranh.

Xây dựng thị trường xổ số minh bạch

Các ngành kinh doanh công ích (điện, nước...) đều phải chuyển mình theo xu thế thị trường và xổ số không phải là ngoại lệ. Các công ty phải chú ý đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và tăng sự lựa chọn.

Một số quốc gia chia các loại hình xổ số theo số ra 3 cấp độ: Cấp thấp nhất là xổ số kiến thiết- loại hình xổ số phải in ấn, không bán được thì bị hủy; tiếp đến là xổ số điện toán in giấy nhỏ, ai mua số nào thì chọn lựa, máy bán vé in tự động và cuối cùng là loại hình xổ số cào (biết kết quả ngay khi cào số).

Thực tiễn kinh tế thị trường cho thấy, dựa trên đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, sự hợp tác để phát huy lợi thế mỗi bên sẽ giúp toàn ngành phát triển hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, xây dựng niềm tin với khách hàng là yếu tố quan trọng nhất để khách hàng chọn lựa mua vé số.

Đại diện Vietlott cho biết, công ty đang có những nỗ lực pháp lý để chứng minh sự minh bạch trong đổi - trả thưởng và thông tin trúng thưởng. Bên cạnh đó là xây dựng những giá trị cốt lõi: “Trung thực, trách nhiệm và tôn trọng”.

Trong khi đó, ghi nhận từ thị trường, xổ số truyền thống cũng đã có những động thái làm mới mình bằng cách nâng giá trị giải thưởng đặc biệt từ 1,5 tỷ tăng thành 2 tỷ.

P.V