Xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Nghệ An) phải tập trung gia cố thân đập, không cho nguồn nước thải tràn ra ngoài và không cho nước mưa chảy vào lòng đập.

Ngày 13/3, đoàn công tác của Bộ Công Thương cùng Sở Công Thương Nghệ An sẽ tới hiện trường vụ vỡ đập chứa bùn thải quặng của xí nghiệp khai thác thiếc tại Quỳ Hợp nhằm khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân. Đoàn sẽ do ông Tô Xuân Bảo, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn.

Ngày 12/3, Xí nghiệp thiếc Suối Bắc tập trung gia cố thân đập nơi xảy ra sự cố vỡ hôm 9/3.

Ông Hồ Sĩ Dũng, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, trong chiều 12/3 đại diện Chi cục, Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường; UBND huyện Quỳ Hợp, chính quyền các xã và Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh (công ty mẹ của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc) đã có cuộc họp liên quan tới sự cố.

Theo báo cáo, bước đầu xác định sự cố vỡ thân đập khiến khoảng 100 khối bùn thải quặng tràn ra sông. Hậu quả trước mắt làm khoảng 1,5 tạ cá ở ao nuôi của một số hộ dân các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Thành (Quỳ Hợp) nằm ở hạ lưu sông Nậm Huống bị chết.

Xí nghiệp thiếc Suối Bắc đã bị đình chỉ hoạt động để tập trung gia cố thân đập, không cho nguồn nước thải tràn ra ngoài và không cho nước mưa chảy vào lòng đập. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm về nguồn nước, đất, cá... để đánh giá mức độ ô nhiễm, dự kiến mất 7 ngày nữa mới có kết quả.

Một số cá chết người dân gom lại sau sự cố bùn thải quặng tràn ra sông.

Chính quyền sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại để công ty thỏa thuận đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh phải hoàn thành khắc phục hậu quả trước 31/3.

Về biện pháp lâu dài, cơ quan chức năng đề nghị công ty tìm cách chuyển bùn thải tới một bãi khác khác an toàn hơn.

Trước đó rạng sáng 9/3, đập chứa bùn thải quặng của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc nằm ở độ cao hàng trăm mét trên núi xã Châu Thành (Quỳ Hợp) bất ngờ vỡ phần thân rộng chừng 12 m. Khoảng 100 khối bùn thải quặng tràn ra sông Nậm Huống. Thời điểm xảy ra sự cố, trong đập chứa hàng nghìn khối bùn thải.

Xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc hoạt động tại huyện Quỳ Hợp nhiều năm qua, chuyên khai thác quặng thiếc ở các hầm lò để nghiền tuyển quặng. Bình quân mỗi ngày xí nghiệp khai thác hơn 100 tấn đất đá.

Theo Hải Bình/VnExpress.net