Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cẩu điều tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Xí nghiệp Suối Bắc, xây dựng phương án đền bù, khắc phục sự cố.

Chiều 14/3, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư tỉnh ủy và Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu trực tiếp tới hiện trường bể chứa bùn thải bị vỡ của xí nghiệp khai thác quặng Suối Bắc đóng tại địa bàn núi Lan Toong trên địa bàn xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Đập chứa bùn thải của xí nghiệp khai thác quặng Suối Bắc được đắp bằng đất đã bị vỡ khiến một lượng lớn nước, bùn thải tràn ra môi trường.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp, đại diện các sở ban ngành và Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh với các nội dung liên quan.

Ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận công văn của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh liên quan sự cố vỡ bể chứa thải quặng ở Quỳ Hợp.

Nội dung công văn, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục phân tích mức độ ô nhiễm môi trường, đánh giá sai phạm của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, kiểm đếm thiệt hại của người dân, xây dựng phương án đền bù và khắc phục sự cố môi trường. Đồng thời, Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu điều tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc.

Nếu việc vi phạm là nghiêm trọng, nguyên nhân do tổ chức khai thác không an toàn, có yếu tố khai thác khoáng sản không có phép, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan có thẩm quyền phải đề nghị thu hồi giấy phép.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải rà soát các điểm mỏ trên địa bàn, kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Trường hợp nào khai thác không đảm bảo chất lượng, không an toàn, có nguy cơ ô nhiễm phải đình chỉ hoạt động, yêu cầu khắc phục.Toàn bộ kết quả kiểm ra và biện pháp xử lý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 16/3.

Sự cố xảy ra đã khiến cho cá của người dân ở các vùng phụ cận chết trắng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó vào sáng ngày 9/3, người dân phát hiện trên suối Bắc xuất hiện nhiều bùn đen, nước thải màu vàng nên UBND xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã cử đoàn kiểm tra xác định nguồn gốc thải ra bùn đen là thân đập chứa bùn thải của xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đóng tại vùng núi Lan Toong, xã Châu Thành, Quỳ Hợp bị vỡ.

Một lượng lớn bùn thải từ đây tràn xuống suối. Những ngày sau đó người dân ở các xã như Châu Cường, Châu Thành, Châu Quang thấy cá nuôi của mình bỗng dưng nổi lên chết trắng. Bên cạnh đó người dân cũng vô cùng lo lắng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sau khi sự cố xảy ra./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN