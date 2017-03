Ngày 7/3, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lay Bun Thy (SN 1964, ngụ phường 3, TP Phnôm Pênh, Campuchia) về hành vi “Giết người”, "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 16/7/2016, Lay Bun Thy (Phó Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tê Phnôm Pênh thuộc Bộ Nội vụ Cục di trú, Vương quốc Campuchia) cùng Nguyễn Quốc Cường, Vũ Trường Giang, Trần Văn Sum, Đỗ Hồng Vương, Trần Bích Trọng và Đỗ Văn Nhàn đến quán Hương Xưa tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, 9huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) uống bia trong chòi lá. Lúc này, Phạm Văn Quang và Lê Văn Được (chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cùng 5 người bạn khác vào chòi lá đối diện của Thy để uống bia.

Đến 20h cùng ngày, Quang và Được cầm ly bia sang mời Thy uống nhưng người này không đồng ý nên dẫn đến cự cãi và được mọi người can ngăn. Khi Quang và Được trở về bàn ngồi thì Thy nghe Quang nói lớn tiếng với Được: “Nó mới bị đánh bể đầu mà chưa sợ, bữa nay không cho nó về”.

Dự kiến trong chiều nay HĐXX sẽ tuyên án nguyên trung tá Lai Bun Thy về hành vi “Giết người”, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghĩ rằng Quang là người tổ chức đánh mình gây trọng thương trước đó nên Thy tức giận điều khiển xe ô tô chạy về nhà (cách quán Hương Xưa khoảng 40m) rồi vào phòng ngủ lấy khẩu súng K59 dắt vào trong người. Thy bỏ xe lại nhà rồi đi bộ đến quán nhậu tìm Quang và Được bắn trả thù.

Khi đến nơi, Thy hỏi Quang: “Mày cho người đánh tao phải không?”. Do Quang nhiều lần khẳng định mình làm việc đó nên Thy dùng tay phải lấy khẩu súng lên đạn rồi nhắm bắn 1 phát vào vùng đầu của Quang. Tuy nhiên, do Quang kịp quay mặt qua trái nên viên đạn trúng vào miệng. Thy tiếp tục bắn thêm phát nữa về phía Quang nhưng không trúng. Lúc này, Được ngồi bên cạnh của Quang cũng vừa đứng lên. Nghĩ rằng Được sẽ xông đến ứng cứu cho bạn nên Thy cầm súng bắn 1 phát trúng vào vùng trán và làm nạn nhân ngã gục xuống nền xi măng.

Thy tiếp tục bắn thêm phát nữa trúng vào vùng lưng phải của Được và gây tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong khi đó, do bị thương nặng nên Quang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP Châu Đốc rồi sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM.

Sau khi gây án, Thy cầm súng bỏ chạy về nhà rồi đóng cửa vào trốn. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 17/7/2016, Thy đến Công an huyện Tịnh Biên để đầu thú.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thy, Cơ quan CSĐT thu giữ khẩu súng gây án cùng với hộp tiếp đạn có 6 viên, 1 khẩu súng CZ số Z507761 cùng hộp đạn 7 viên, 1 cây cung kí hiệu NO.1110-00590 (súng bắn đạn bi) với 6 viên đạn còn nguyên trong hộp, 1 vỏ bao súng có 5 viên đạn, 40 viên đạn thể thao loại nhỏ, 6 viên đạn AR15, 10 viên đạn AK, 37 viên đạn khác cùng 420 viên bi kim loại.

Hơn tuần sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Thy về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Nguyễn Hành/ Dân trí