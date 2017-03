Xuất phát từ tình yêu thương của người mẹ dành con cho người con trai, bà Tý đã tìm cách để Hậu được tại ngoại nhưng lại đưa bản thân mình vào vòng lao lý.

Thương con

Bị cáo Tý nghẹn ngào tại phiên tòa. Ảnh: T.N

Ngày 23/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Lợi và đồng phạm với các tội danh “Đưa - nhận hối lộ" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi” được tiếp tục với phần xét hỏi.

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã quyết định cách ly các bị cáo để đảm bảo tính khách quan trong việc xét hỏi. Sau phần xét hỏi bị cáo Huỳnh Thị Cao Thương, chủ tọa, đại diện VKS và các luật sư lần lượt hỏi tới bị cáo Nguyễn Thị Tý (mẹ của con bạc Nguyễn Ngọc Hậu).

Trước tòa, bị cáo Tý khai nhận, sau khi nghe tin con trai bị tạm giữ về hành vi đánh bạc, bị cáo đã liên hệ với Thương và được người này hướng dẫn chuẩn bị 20 triệu để lo cho con được tại ngoại. “Khi nghe thông tin này, ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì gần Tết, trời thì lạnh nên thương con, tôi đành chấp nhận mang số cà phê trong nhà đi bán để chuẩn bị tiền lo cho nó”, Bị cáo Tý nghẹn giọng.

Bị cáo Tý cho biết thêm, Thương chỉ nói chuẩn bị tiền chứ bà không biết đưa cho ai mà chỉ biết sẽ giao cho một người tại quán cà phê Giọt Nắng trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đến hôm sau, đúng thời gian đã được thông báo trước, bà Tý mang tiền đến quán cà phê trên rồi đưa cho Trí tập hợp lại giao cho Bình.

“Đến lúc đưa tiền cho Bình, tôi mới biết anh ta là công an huyện Đắk Mil. Sau khi nhận tiền, anh ta chỉ nói sẽ nhờ người giúp, nếu giúp được Bình sẽ trả lời, còn nếu không giúp được, Bình sẽ trả lại tiền cho chúng tôi”, bà Tý cho biết.

Suốt trong thời gian tòa xét hỏi, người mẹ nghèo liên tục lấy tay quệt nước mắt, giọng nói chân chất: “Bị cáo chỉ nghĩ chạy tại ngoại để cho con ra ngoài chứ tội thì cũng phải xử. Bị cáo không hề biết đó là vi phạm pháp luật, nếu biết phải đi tù thì bị cáo không ngu mà làm”.

“Bình nói đây là số tiền để xin tại ngoại, nếu không nộp sẽ không được thả ra. Bị cáo đưa tiền để giúp con tại ngoại chứ không nghĩ đưa tiền để “chạy” tội. Nếu biết là sai quy định của pháp luật bị cáo đã không làm”, bị cáo Tý nức nở tại phiên tòa.

Bị cáo Lợi cảm thấy day dứt vì bị cáo An

Bị cáo Lợi (áo vàng) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.A.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lợi cho rằng, việc Bình tự động khai nhận việc nhận tiền chạy tại ngoại là có công của bị cáo. Bởi nếu Lợi không đăng các bằng chứng sai phạm của Bình lên facebook, chưa chắc Bình đã tự nguyện khai báo.

Bị cáo đề nghị HĐXX bổ sung các chứng cứ là file ghi âm mà bị cáo thu thập được vào hồ sơ vụ án. Theo bị cáo Lợi, các file này đã được nộp cho cơ quan điều tra nhưng không được dịch, đưa vào trong hồ sơ vụ án. Bị cáo nói rằng, các file này chứng minh hành vi sai phạm của nhiều cán bộ công an, đồng thời là bằng chứng có lợi cho bị cáo.

HĐXX đã giành nhiều thời gian cho bị cáo Lợi trình bày, chứng minh hành vi không phạm tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lợi nói rằng, nếu HĐXX tuyên bị cáo An có tội thì bản thân Lợi thấy day dứt và đề nghị xem xét áp dụng khoản 6, điều 289, Bộ Luật Hình sự 2009 khi xét xử đối với An (Khoản 6: Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ).

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil tạm giữ hình sự 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Sau đó, Huỳnh Thị Cao Thương, Nguyễn Thị Tý, Trương Thị Lan (người nhà của các con bạc trên) gặp Huỳnh Kim Cao Trí bàn cách xin tại ngoại.

Những người này đã liên hệ với Trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) để xin lo lót chạy tại ngoại và được Bình hướng dẫn làm đơn xin bảo lãnh. Sau đó Lan nói lại Nguyễn Xuân An (em họ Lan) về việc chuẩn bị 20 triệu để lo tại ngoại cho chồng, An bức xúc vì hành vi tiêu cực này nên đã tìm gặp ông Trần Minh Lợi nhờ hướng dẫn. Được sự động viên, hướng dẫn của ông Lợi, An, Trí, Tý đã trực tiếp đưa 60 triệu cho Trung úy Bình và bí mật ghi âm, ghi hình.

Trước đó, ông Lợi đã lập Facebook Trần Minh Lợi và đăng nhiều hình ảnh, clip “chống giặc nội xâm”, “chống tham nhũng” và thu thập các chứng cứ tố cáo tiêu cực của rất nhiều cán bộ, công chức. Qua đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xử lí nhiều công chức vi phạm để xử lí theo quy định của pháp luật.

Ngày mai 24/3 phiên tòa tiếp tục xét xử.

Trang Anh - La Hồng

Theo VNM - PL.XH