Theo nhận định ban đầu của các trường, đợt xét tuyển đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, song một số trường vẫn thấp thỏm lo thí sinh ảo.

Từ tối 30/07 các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Với các trường top trên, điểm trúng tuyển của hầu hết các ngành đều ở mức cao, từ 20 đến 30 điểm, nhóm các trường top giữa và top dưới, điểm trúng tuyển đều từ mức điểm sàn 15,5 điểm trở lên. Các trường đánh giá, dù thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng các giải pháp kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ các trường lọc thí sinh ảo trong quá trình xác định điểm chuẩn trúng tuyển.

Từ tối 30/7, các trường ĐH trên cả nước đã lần lượt công bố điểm trúng tuyển 2017 (Ảnh minh họa)

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chạy phần mềm lọc ảo lần cuối cùng và trả dữ liệu thí sinh trúng tuyển sau khi lọc ảo cho các trường vào 17h ngày 30/7, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Đó là nhóm các trường y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, các trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Mỏ- Địa chất… Qua thống kê điểm trúng tuyển của các trường, nhóm các trường y dược, công an, quân đội, khối kinh tế, kỹ thuật có điểm trúng tuyển cao, từ 20 đến trên 29 điểm. Nhóm các trường top giữa, top dưới điểm trúng tuyển thấp hơn là từ mức điểm sàn 15,5 đến 22 điểm, tùy từng ngành. So với năm 2016, điểm trúng tuyển của các trường đều tăng từ 0,5 đến 3 điểm. Các trường top đầu có điểm trúng tuyển cao phải sử dụng từ 1 đến 3 tiêu chí phụ để lọc bớt thí sinh do có nhiều thí sinh bằng điểm nhau.

Bà Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Tất cả các mã xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương đều phải dùng tiêu chí phụ bởi mỗi mức điểm đều có số lượng thí sinh lớn. Năm nay theo quy định quy đổi sẽ làm tròn 0,25 do vậy có rất nhiều em sẽ cùng một ngưỡng điểm ở mốc làm tròn. Do đó bắt buộc nhà trường phải dùng tiêu chí phụ để xác định số lượng thí sinh trúng tuyển căn cứ trên chỉ tiêu. Trường đưa ra 3 tiêu chí phụ. Hiện nay trường đang tuyển đủ 100% và không có kế hoạch tuyển bổ sung".

Mặc dù năm nay thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và danh sách thí sinh trúng tuyển của các trường năm nay khá thuận lợi do có sự hỗ trợ lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi cho biết, phương thức xét tuyển theo nhóm (gồm nhóm miền Bắc và miền Nam), sau đó sử dụng phần mềm lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc xét tuyển của các trường không gặp khó khăn.

"Đến 17 giờ chiều 30/7 nhóm xét tuyển miền Bắc mới gặp nhau để chốt biên bản, mọi thao tác kỹ thuật các trường đều làm việc online, nên việc xét tuyển cũng nhẹ nhàng hơn so với các năm trước. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hình thức cho các em đăng ký số lượng lớn nguyện vọng thì đây là cách tốt nhất để giải quyết khâu ảo cho các trường, giúp các trường có nhận định, đánh giá tốt hơn về mức điểm cũng như số lượng thí sinh trúng tuyển của trường mình", ông Thạc cho biết thêm.

Trong số các trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều trường top đầu, top giữa đã có danh sách trúng tuyển đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng ở 1 trường duy nhất phù hợp với điểm thi. Tuy nhiên, các trường vẫn lo lắng về việc thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không nhập học mà chờ xét tuyển ở các đợt bổ sung do trúng tuyển vào ngành các em không thật sự thích. Khi đó, các trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu và phải tuyển các đợt bổ sung.

Ông Trương Tiến Tùng, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết: "Viện Đại học Mở Hà Nội năm nay tuyển được đủ ngay từ đợt đầu. Trường cũng lo đến phần ảo của các thí sinh đăng ký vào trường vì các em tuy đỗ đại học nhưng có thể quyết định hướng đi khác, ví dụ như đi học nghề, hay du học. Hiện nay chỉ còn là lựa chọn của thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký các nguyện vọng lớn hơn 3 là có khả năng các em vẫn còn chờ để xét tuyển các lần tuyển sinh sau, chọn ngành các em mong muốn hơn".

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h gày 01/8, các trường đại học trên cả nước phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển. Từ ngày 02/08, đến hết 17h ngày 07/8, thí sinh phải xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển./.

Minh Hường/VOV - Trung Tâm Tin