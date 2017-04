Lầu Năm Góc cho biết, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã thả quả bom gần 10 tấn, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” nhằm vào phiến quân IS ở phía Đông Aghanistan đêm 13/4 (giờ địa phương).

Đây là lần đầu tiên loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ được sử dụng. Bom cháy GBU-43 được thử nghiệm lần đầu năm 2003 tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida.

Washington Post trích lời tướng John W. Nicholson, chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Aghanistan cho hay loại bom này là loại “vũ khí chuẩn” để sử dụng trong cuộc chiến chống IS bởi tổ chức khủng bố này đã dùng các loại bom cài bên đường với nhiều boongke và hầm trú ẩn. Chính vì vậy, tướng John Nicholson đã cho phép sử dụng loại bom hàng khủng nhất lịch sử này nhằm vào một hang động và đường hầm nghi của khủng bố IS tại Afghanistan.

"Mẹ của các loại bom" lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng. Nguồn: AP

Loại bom dẫn đường bằng GPS mang tên GBU-43 nặng tới gần 10 tấn, dài 9 m và uy lực cực kì khủng khiếp. “Mẹ của các loại bom” này không thể gắn trên các giá treo thông thường mà phải “thả rơi tự do từ cửa phía sau”. Khi ném trên mặt đất, bom GBU-43 khoét một lỗ rộng 300 m và sâu 1,8 m. Bất kì ai có mặt trong bán kính vụ nổ đều bị đốt cháy.

Quả bom nổ lúc 7 giờ tối ngày 13/4 ở thành phố Nangarhar, Afghanistan nơi từng cất trữ nhiều vũ khí của khủng bố và chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho IS. “Mẹ của các loại bom” được thả từ máy bay MC-130.

Tổng thống Trump nói rằng ông rất tự hào và gọi hành động thả bom “là một chiến dịch thành công”. Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin cho rằng vụ ném bom là đòn trả đũa sau khi một lính mũ nồi xanh của quân đội nước này bị giết ở chiến trường Afghanistan hôm 8/4.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho hay quả bom nhắm đến một hệ thống đường hầm hang động có quân IS đang trú ẩn. Ông Spicer giải thích các tay súng IS dùng những hệ thống hang động này để “di chuyển tự do”, vì vậy cần phá hủy không gian hoạt động này để đánh bại IS.

Lầu Năm Góc cũng thông báo đã “cẩn thận tránh mọi khả năng giết nhầm dân thường trong đợt không kích” và khẳng định sẽ “tiếp tục các chiến dịch tiêu diệt IS cho đến khi nhóm này bị hủy diệt ở Afghanistan”. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong đối với dân thường sau vụ đánh bom, diễn ra ở một vùng hẻo lánh của Afghanistan.

Dưới đây là video thử nghiệm GBU-43 của Mỹ năm 2003: (Nguồn: Popular Military)

Tuệ Minh (lược dịch)