Người cổ đại có câu: “Coi thông minh nhìn trán, coi danh tiếng nhìn mi, coi phú quý nhìn mắt, coi tiền bạc nhìn mũi, coi lộc nhìn miệng, coi phúc nhìn tai, coi thọ nhìn quai hàm”.

Anastasia Lin, diễn viên, người mẫu và là nhà hoạt động nhân quyền, hoa hậu Canada 2015. (Ảnh: anastasialin.net)

Xem tướng trán

Trí thông minh được phán đoán qua hình dạng của trán, một vầng trán rộng rất được coi trọng.

Một vầng trán nhẵn nhụi và rộng được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và trí tuệ. Hầu hết mỹ nhân đều có một vầng trán rất đẹp. Nó cũng được thấy rất nhiều ở các nhân vật nổi tiếng, những người thành công trong kinh doanh, hoàng tộc và các vị vua với vầng trán rộng là biểu tượng được ban phúc lành.

Ngoài hình dạng của trán ra thì đường chân tóc phía trên nó cũng cho biết những thông tin thú vị, người có đường chân tóc thấp thường được cho là những người khá chậm trong suy nghĩ và hành động.

Xem tướng mắt

Như người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nó tiết lộ sự sâu sắc của trí tuệ, sự cao quý của tâm hồn, khả năng lãnh đạo và sức sống tiềm ẩn bên trong của một con người.

Kích cỡ, vị trí, hình dạng và thần thái của đôi mắt phản ánh những cá tính riêng biệt trong mỗi con người. Cũng như cho biết những thăng trầm mà họ phải đối mặt ở tương lai, bao gồm nghề nghiệp, danh vọng, tiền bạc, tình yêu, hôn nhân…

Mắt một mí thường được cho là “ít đẹp” bởi vì nó khiến đôi mắt trông nhỏ hơn và khó biểu đạt cảm xúc.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

Xem tướng mũi

Khi xem tướng mũi ta sẽ biết được thông tin về tiền bạc của một người. Xét về thẩm mỹ thì mũi đẹp là mũi có hình dạng thẳng.

Mũi biểu đạt sự giàu có: “Người có mũi thẳng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Có một chiếc mũi cao và thẳng với đầu mũi đầy đặn thể hiện tương lai thành đạt nơi quan trường đối với đàn ông và sự giàu có đối với phụ nữ. Còn người có mũi gẫy thì khó mà giàu có, và lỗ mũi rộng thì khó mà mà kiếm nhiều tiền”.

Xem tướng quai hàm

Tuổi thọ của một người bộc lộ qua hình dáng của chiếc cằm. Một chiếc cằm tròn trịa được cho là có phúc.

Có câu nói cổ như sau: “Người đàn ông có cằm đẹp sống lâu, thịnh vượng và gia đình sung túc”. Người phụ nữ có chiếc cằm và đôi má đẹp là người nội trợ giỏi, luôn chăm sóc chồng con tốt.”

Xem tướng môi

Nhìn vào miệng có thể dự đoán tiền bạc của một người, theo đó người ta thích một đôi môi đầy đặn hơn.

Hình dạng môi tiết lộ mức độ tham vọng, cũng như sự khoan dung của một người. Khuôn hình môi thể hiện phẩm giá, sự thanh khiết, lòng trung thực, vẻ đẹp, sự sang trọng và quyến rũ.

Người xưa tin rằng phụ nữ có đôi môi mỏng là vô tâm và thích buôn chuyện. Cưới một người phụ nữ môi mỏng sẽ mang lại vận xui cho người đàn ông.

Xem tướng tai

Nhìn vào tai, người ta có thể đọc được phúc đức của một người trong đời này, đôi tai dày mang lại nhiều nhiều may mắn.

Dái tai tròn, to có thể mang lại nhiều phúc đức và may mắn. Theo truyền thống, hình tượng của Đức Phật luôn có dái trai to và tròn dài.

Trong tướng số, một người có dái tai to, tròn và dài luôn có rất nhiều vận may về tiền bạc và bạn bè. Người phụ nữ có dái tai to và mềm được cho là rất rộng lượng và ân cần, chu đáo, đặc biệt là đối với chồng con. Đây là người nhận được phúc đức từ cha mẹ, nổi trội trong bạn bè và là người đầu tiên mà một người đàn ông muốn lấy làm vợ.

Dái tai tròn, to có thể mang lại nhiều phúc đức và may mắn. Theo truyền thống, hình tượng của Đức Phật luôn có dái tai to và tròn dài. (Ảnh: Internet)

ĐKN (st)