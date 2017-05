U20 Argentina đã thắng thuyết phục U20 Việt Nam 4-1 tại sân Thống Nhất. Tối ngày 14.5, họ sẽ đấu U22 Việt Nam. Vậy trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Ở trận U20 Việt Nam thua U20 Argentina 1-4, điểm mạnh của đôị̣ bóng xứ sở Tango đã lộ khá rõ. Đây là điều rất thuận lợi với thầy trò HLV Hữu Thắng trước trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 14.5 tới. U22 Việt Nam sẽ chủ động rèn những miếng đánh cũng như tập trung phòng ngự để đối phó với đội bóng từng 6 lần vô địch U20 World Cup.

U22 Argentina đã cho thấy đẳng cấp của mình ở trận đấu với U20 Việt Nam.

Tất nhiên, trong mắt các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn đánh giá rất cao U20 Argentina, dù họ kém hơn mình về độ tuổi. Đặc biệt, trong đội hình U20 Argentina có 1 số ngôi sao như Ezequiel Ponce, được định giá tới 4,3 triệu euro (khoảng 90 tỷ đồng). Những ngày qua, các thành viên U22 Việt Nam tập luyện rất chăm chỉ nhằm có một kết quả tốt trước đối thủ cực mạnh, qua đó tăng thêm sự tự tin để hướng tới SEA Games 2017. Cả Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... đều đã sẵn sàng để phá lưới U20 Argentina...

Trận U20 Việt Nam vs U20 Argentina đã được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, VTV6 HD và youtube VFF Channel. Vậy trận U22 Việt Nam vs U20 Argentina có tiếp tục được các kênh này trực tiếp? Câu trả lời là có. Theo đó, cả 3 kênh VTV6, VTV6 HD và youtube VFF Channel đều sẽ trực tiếp U22 Việt Nam vs U20 Argentina vào lúc 19h tối 14.5 để phục vụ NHM Việt Nam.