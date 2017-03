Đến Mỹ làm việc và học thêm về ứng phó với thiên tai và tình huống khẩn cấp, bạn đọc Lê Thu Thảo viết: Chính quyền Mỹ rất khôn khi hàng năm tổ chức "Ngày hội an toàn"...

Dưới đây là chia sẻ của bạn đọc Lê Thu Thảo gửi đến diễn đàn " Xem Tây ngẫm ta" .

Tôi đến Mỹ để làm việc và học thêm về ứng phó với thiên tai và tình huống khẩn cấp. Không biết có phải vì vậy mà đi đâu, vào lúc nào tôi cũng nhìn thấy chữ màu đỏ “emergency” (“khẩn cấp”) ở Mỹ.

Ngay sau cửa ra vào của phòng khách sạn, phòng làm việc là bạn có thể thấy sơ đồ thoát hiểm với chữ “emergency”. Trong các khu nhà, ngoài cửa có chữ “lối ra” (exit) còn có cửa có chữ “emergency” để thoát hiểm trong những trường hợp khẩn cấp. Bãi đỗ xe, cầu thang, hành lang cũng có chữ “emergency”.

Trường học các cấp, bệnh viện, điểm trung chuyển xe bus đều có những điểm tập trung an toàn được nhận biết bằng một cột cao gắn chữ “emergency” có đèn sáng để mọi người tập hợp lại đó khi sự cố xảy ra. Và ở Mỹ còn có số điện thoại vô cùng nổi tiếng 911 để mọi người gọi đến trong những trường hợp khẩn cấp.

Anh cảnh sát giới thiệu còng số 8 cho trẻ em

Kể như vậy để các bạn thấy người Mỹ có tinh thần phòng ngừa, chuẩn bị cho sự cố và những tình huống khẩn cấp rất cao. Họ rất sẵn sàng, đặc biệt là những cơ quan quản lý thiên tai và những tình huống khẩn cấp...

Bên cạnh đó, họ còn tổ chức “Ngày hội an toàn” hoàn toàn miễn phí cho người dân với sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Ngày hội này được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên nước Mỹ...

Khi tổ chức những hoạt động như vậy cho người dân, chính quyền Mỹ đúng là rất khôn, bởi khi người dân có kiến thức và kỹ năng xử lý những tình huống khẩn cấp, những sự cố sẽ ít đi, kết quả là chính quyền cũng như người dân không phải dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để giải quyết hậu quả của sự cố sau này.

Tôi đã tham gia ngày hội an toàn ở TP nhỏ Lynnwood, bang Washington vào một ngày thứ bảy đầu tháng 9/2016. Ngày hội kéo dài từ 10h sáng đến 2h chiều...

Trưng bày những nguồn gây nguy hiểm như điện, chất nổ, chất dễ cháy,...

Chính quyền TP coi việc tổ chức ngày hội này là một hoạt động phục vụ cho cộng đồng và họ đã nhận được sự hợp tác của nhiều đối tác trong cộng đồng như cơ quan cứu hỏa, giao thông, năng lượng, cảnh sát, trường học, thư viện, nông trại, ngân hàng...

Họ còn hướng dẫn người tham gia thực hành một số hoạt động an toàn ngay tại chỗ, tổ chức nhiều trò chơi, câu đố, giải thích những câu hỏi của người tham gia một cách nhiệt tình và vui vẻ.

911 và 211: Số điện thoại nổi tiếng

Trẻ em háo hức tham gia vào nhiều hoạt động như đi xe đạp theo những hình khác nhau (phải đội mũ bảo hiểm, đeo bảo vệ khuỷu tay, chân), leo núi (có dây an toàn), tìm hiểu dấu vân tay của mình và những người khác, ném trứng vào vải bạt và tấm ván để nghe cảnh sát giải thích tại sao lại phải đeo dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, trèo lên xe cảnh sát và giả vờ lái xe, xem áo chống đạn (cảnh sát Mỹ tham gia ngày hội này vẫn mặc áo chống đạn và kêu là hơi bị nóng), đeo còng số 8, xem xe ô tô bị tai nạn, tìm hiểu về an toàn về điện, bơi lội, các chất hóa học độc hại, nguy hiểm..

Tại một số chỗ, trẻ em và bố mẹ xếp hàng dài để được leo lên xe cứu hỏa, đội mũ cứu hỏa, chụp ảnh cùng chú lính cứu hỏa và hỏi các câu hỏi mà các em quan tâm.

Trường học cũng đem xe bus chở học sinh đi học hàng ngày đến để các em nhỏ chưa đi học và bố mẹ tham quan. Xe bus rất dài và có rất nhiều cửa thoát hiểm khác nhau ở đuôi xe và hai bên cạnh xe. Trên xe cũng có túi cứu thương và một số đồ dùng khẩn cấp khác như búa, bình cứu hỏa.

Thư viện của TP cũng có một xe tải nhỏ có đầy đủ sách vở, đài, máy tính để giới thiệu cho người dân. Bố mẹ được giới thiệu về an toàn internet cho trẻ nhỏ. Thấy tôi lấy mấy quyển sách ra xem, nhân viên thư viện hỏi tôi nếu muốn mượn về luôn thì đưa thẻ thư viện ra, nếu chưa có thì họ sẽ làm thẻ đọc cho tôi. Tôi chỉ cần điền thông tin cá nhân, địa chỉ vào phiếu đăng ký và chỉ vài hôm sau là nhận được thẻ thư viện.

Ngày hội có một điều nữa rất hay mà tới đây tôi mới được biết là 211. Đó là số điện thoại mà người dân có thể gọi đến để được tư vấn miễn phí về các vấn đề như tìm thuê nhà, sử dụng dịch vụ điện nước, hỗ trợ về sức khỏe, mang thai ở tuổi vị thành niên, một số vấn đề liên quan tới người già, giao thông, tâm lý gia đình...

Cảnh sát nhấc em bé lên xe cứu hỏa

Số điện thoại 211 này không nổi tiếng như 911 nhưng những nội dung tư vấn mà họ cung cấp đúng là rất cần thiết cho người dân. Khi nói chuyện với họ, tôi cứ ước là giá mình biết tới 211 này từ trước thì việc thuê nhà của tôi chắc là sẽ dễ dàng và tốn ít thời gian hơn nhiều.

Mong Việt Nam có ngày hội an toàn

Và ngày hội an toàn cũng có thể xảy ra những tình huống khẩn cấp, không an toàn cho người tham gia. Đơn vị tổ chức luôn chú ý tới điều này nên họ đã chuẩn bị rất cẩn thận. Họ có một bộ phận bao gồm cảnh sát, bác sĩ, tình nguyện viên túc trực với đầy đủ trang thiết bị cần thiết để nếu có sự cố gì phát sinh, họ sẽ sẵn sàng xử lý ngay lập tức.

Ngày hội an toàn đã thực sự là một ngày cho cộng đồng và vì cộng đồng. Ở đó, từ trẻ đến già đều có những hoạt động phù hợp cho mình để tăng thêm hiểu biết về an toàn trong cuộc sống, để hiểu về công việc của những người xung quanh mình, nhất là những người làm công tác an toàn.

Và tôi thấy rằng những người tham gia giới thiệu tại ngày hội này thực sự yêu thích công việc họ làm. Họ tiếp đón mọi người với sự nhiệt tình và quan tâm hết mức, sẵn sàng hướng dẫn, giải thích và vô cùng vui vẻ khi có cơ hội phục vụ cộng đồng, đúng với tinh thần “luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn có mặt”.

Khi trò chuyện với trẻ em, họ luôn cúi thấp người hoặc ngồi xuống để trẻ em không phải ngước lên nhìn, và luôn có những câu nói khích lệ, động viên, như luôn bắt đầu câu trả lời bằng một câu nói: “Đó là một câu hỏi hay” hoặc “Đó là một câu hỏi tuyệt vời”…

Ai học hồi sức tim phổi thì vào đây

Tôi rất mong muốn ngày hội tương tự như vậy được tổ chức tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng ngày hội an toàn có thể được tổ chức tại các trường học với sự tham gia của đông đảo học sinh và người thân của các em.

Lê Thu Thảo