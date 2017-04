Xem phim Người phán xử tập 11 trên VTV3 lúc 21h30 ngày 27/4/2017. Trong tập 11 "Người phán xử", Diễm My chửi cô bồ lẳng lơ của chồng là kẻ "nằm ngửa ăn sẵn" và vô học khi cả hai vô tình đụng độ.

Mối quan hệ giữa vợ chồng Phan Hải (Việt Anh) và Diễm My (Đan Lê) từ lâu đã rơi vào trạng thái "cơm không lành, canh không ngọt". Dù chán vợ và cặp với cô bồ nóng bỏng Vân Điệp (Thanh Bi) nhưng người thừa kế tập đoàn Phan Thị không hề có ý định ly hôn.

Trong Người phán xử tập 11, Diễm My và Vân Điệp vô tình chạm mặt. Cô bồ nóng bỏng của Phan Hải chửi Diễm My là kẻ ăn bám, đào mỏ. Ngược lại, Diễm My tỏ thái độ coi thường. Cô nói: "Tôi nghĩ cô xứng đáng là bồ của chồng tôi. Ai ngờ cũng chỉ là kẻ 'nằm ngửa ăn sẵn'. Vô học".

Quá tức giận với Diễm My, Vân Điệp ngọt nhạt thuyết phục Phan Hải ly hôn. Tuy nhiên, cô bị người tình từ chối phũ phàng.

Diễm My, Vân Điệp đụng độ trong "Người phán xử" tập 11.

Không chỉ gặp rắc rối trong cuộc sống riêng, Phan Hải còn gặp khó khăn trong việc làm ăn. Anh ta buồn bã về nhà uống rượu và có cuộc tranh cãi quyết liệt với bố.

Trong một diễn biến khác, một nhân viên cảnh sát ra sức thuyết phục Lê Thành đứng ra tố cáo việc Lương Bổng đánh Cường "Khệnh" tới mức bị chấn thương sọ não. Liệu Lê Thành có đứng ra tố cáo người cha mà anh đang rất căm ghét?

Lê Thành bị thuyết phục đứng ra tố cáo Lương Bổng đánh Cường "Khệnh" tới chấn thương sọ não

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 11 Người phán xử , phát sóng lúc 21h30 trên kênh VTV3 và được báo điện tử VTC News tiếp sóng.

Video: Tập 10 "Người phán xử"

Mộc Lan