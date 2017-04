Các fan teen hãy lưu ý xem lời "nhắn nhủ" của Bảo Anh trước khi xem MV nhé!

Tối 7/4, nữ ca sĩ Bảo Anh chính thức tung MV In The Night cực “nóng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước khi ra mắt, MV cũng đã thu hút được sự chú ý từ dư luận với loạt ảnh hậu trường cảnh “yêu đương” bỏng mắt của cô nàng bên cạnh Hữu Vi.

MV In The Night

Bảo Anh chia sẻ đây là cuộc “cách mạng” về âm nhạc và nhất là hình ảnh của cô. Bởi trước đây, Bảo Anh vốn quen thuộc với hình tượng dịu dàng, ngọc nữ hát ballad. MV có khá nhiều cảnh cặp đôi Bảo Anh - Hữu Vi tình tứ bên nhau và cả những khung hình khoe body nóng bỏng của cả hai nhưng lại không gắn mác 18+ hay 16+, thế nên các khán giả ở độ tuổi còn teen “trót” xem cảm thấy khá bất ngờ và có phần hơi bối rối.

Nhiều bạn trẻ còn so sánh với MV 2 bản hit trước đây là Trái tim em cũng biết đau, Và em đã biết mình yêu và chia sẻ rằng họ thích Bảo Anh “của ngày hôm qua” hơn. Ngay lập tức, nữ ca sĩ cũng phản ứng lại trước những bình luận ấy, cô “nhắn nhủ” ngay trên mạng xã hội rằng các bạn nhỏ tuổi nên xem lại các sản phẩm trước đây và hãy để người lớn tuổi hơn xem MV In The Night.

Đây là cách Bảo Anh nhắn nhủ đến một khán giả teen đã cho rằng MV “ghê quá”.

Tất nhiên, người hâm mộ không nên lo lắng quá nhiều rằng Bảo Anh sẽ đóng khung hình tượng hơi “người lớn” này, vì cô cũng đã chia sẻ đây chỉ là bước đầu thử nghiệm dòng nhạc EDM sôi động, gợi cảm. Còn trong thời gian tới, cô vẫn tiếp tục cho ra những dự án nhạc ballad đúng sở trường của mình.

JoongKi