Trong khi người dân phải đóng phí bảo trì đường bộ thì hằng ngày những chiếc xe quá tải sau một thời gian án binh bất động lại tung hoành ngang dọc, phá nát nhiều tuyến đường chạy vào trung tâm Thủ đô. Ai đang bảo kê những chiếc xe có đặc ân “vua” này?

Tổ công tác Cục QLĐB I kiểm tra, xử phạt xe gắn logo “Cty VT 30” chở quá tải trọng ngày 5/5. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nhận diện “vua”

Hầu hết các xe tải này đều được gắn logo riêng, phổ biến nhất là: “Cty VT30”, “Việt Linh”, “PTH”, “TTH”, “88”, “68”, “VT Hòa Bình”, “Anh Đức”, “Công ty Thăng Long”, “Bê tông Thành An”, “ND”, “BT UDIC”, “Bê tông An Phúc”, “Bê tông Việt Đức”… Những xe này chủ yếu lấy đất, đá, hàng hóa…từ các bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc gầm cầu Thanh Trì, cảng Khuyến Lương, các bến bãi dọc sông Hồng, sông Đuống… di chuyển về hướng trung tâm thành phố hoặc sang các tỉnh lân cận.

Tại khu vực Bến Lời (thuộc thôn Lời, xã Đặng Xá, Gia Lâm), hằng ngày hàng loạt xe tải hiệu DongFeng, Sam Sung, Cheng Long… gắn logo “Cty VT30”, “VT 30” hoạt động tấp nập. Điều đáng nói, trong khi trọng tải cho phép chỉ khoảng 17-20 tấn thì những chiếc xe này lại cơi nới thành thùng cao gấp đôi, nâng tải trọng lên 40-50 tấn/xe.

Các xe tải này chủ yếu chở hàng nông sản như ngô, thóc, cám… cho Cty TNHH Nông nghiệp Văn Sơn (Cty Văn Sơn). Do chở hàng quá tải nên dọc đường đi, rất nhiều thóc lúa và ngô từ thùng xe tải rơi vãi xuống hai bên đường. Hàng nông sản được các xe tải chở về tập kết ở một nhà kho lớn ngay sau trụ sở UBND xã Đặng Xá và nhà kho của Cty TNHH Bắc Thành Sơn ở khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm) để cân trọng tải, chia nhỏ và phân phối đi các điểm giao dịch.

Ông Nguyễn Ánh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Xá cho biết, xã có 3 doanh nghiệp (DN) được cấp phép cho thuê đất kinh doanh bến bãi ven đê sông Đuống, gồm doanh nghiệp Hà Trang, Cty CP xây dựng Gia Lâm, Cty An Thịnh. Tuy nhiên, Hà Trang có một vị trí ở Dốc Lời chưa hoàn thiện thủ tục và chưa được cấp phép. Đây chính là nơi Cty Văn Sơn thường xuyên tập kết hàng nông sản chở về các kho bãi.

PV Tiền Phong đã bám theo nhiều chuyến xe tải mang logo “Cty VT30” và “VT 30” từ bến Lời ra đường Ỷ Lan - Nguyễn Huy Nhuận (Đặng Xá, Gia Lâm) đi quốc lộ 5 xuống Hưng Yên. Lạ lùng là, gặp chốt cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên nhưng những chiếc xe quá tải này vô tư qua mặt.

Trong khi đó, hàng loạt xe tải lớn nhỏ khác (không có logo nêu trên) đi qua chốt này đều phải tạt vào lề đường; tài xế hoặc phụ xe cầm giấy tờ xe kẹp “hiện vật” (máy quay ghi nhận - PV), CSGT nhanh chóng rút ra đút túi quần rồi cho đi. Mọi việc diễn ra chỉ trong giây lát. Khi tới đầu địa phận Hưng Yên, những chiếc xe quá tải mang logo trên vô tư đi qua Trạm thu phí số 1 (KM 18+100 quốc lộ 5). Quốc lộ nhanh xuống cấp cũng bởi hằng ngày phải oằn mình cõng xe quá khổ, quá tải này. Nhiều xe đầu kéo, xe tải chở sắt thép cũng “tự tin” bò qua trạm thu phí này.

Giám sát tới cùng xe cơi nới

Trước sự việc bất thường trên, PV Tiền Phong đã liên hệ với Tổng cục Đường bộ để kiểm chứng. Ngay lập tức, sáng 5/5, ông Trần Hưng Hà-Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I (Cục QLĐB I, thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã bí mật cùng PV Tiền Phong lên đường. Chỉ trong sáng cùng ngày, tại khu vực quốc lộ 5 (địa bàn huyện Văn Lâm, Hưng Yên), tổ công tác dừng kiểm tra nhiều xe tải chạy theo hướng Gia Lâm sang Hưng Yên và phát hiện tất cả đều chở quá tải.

Trong đó, xe BKS 29C-508.62 gắn logo “Cty VT30” chở ngô vượt quá tải trọng so với thiết kế 153%, còn trọng tải so với cầu đường vượt quá 47%, bị lập biên bản xử phạt 54 triệu đồng; Xe BKS 29C-012.82 gắn tên Minh Nguyệt chở thảm nhựa đường nặng tới 46 tấn, vượt tải trọng 249% và 94% cầu đường, xử phạt 84 triệu đồng; Xe ND mang BKS 90C-018.89 gắn logo “ND” chở bùn đất vượt tải trọng 258% xử phạt 54 triệu đồng…

Theo Cục trưởng Cục QLĐB I Trần Hưng Hà, chỉ riêng tháng 4, đã xử lý 71 xe, trong đó 63 xe vi phạm về tải trọng. Tổng số tiền xử phạt hơn 3 tỷ đồng. Ông Hà cho biết, do địa bàn rộng lớn (26 tỉnh thành phía Bắc) trong khi quân số mỏng, chỉ có 4 máy cân trọng tải xách tay nên công tác tuần tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

“Cục kiên quyết xử lý và xử phạt nghiêm khắc các chủ phương tiện và doanh nghiệp vi phạm. Giám sát tới cùng việc cắt thùng xe cơi nới trái quy định. Đồng thời gửi số liệu sang bên đăng kiểm để phối hợp xử lý”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, công tác xử lý xe quá tải gặp nhiều khó khăn do nhiều lái xe, chủ xe còn chây ì, bất hợp tác. Có lúc xe của Cục QLĐB vừa ra khỏi trụ sở đã có “chim lợn” bám theo. Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng thanh tra giao thông trên đường, đội quân “chim lợn” liền đi theo, mật báo cho các xe chở quá tải. Những phương tiện không trốn được, khi bị kiểm tra tải trọng, tài xế điện thoại gọi cho người can thiệp.

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg, giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng CSGT tiếp tục trang bị cân tải trọng xách tay để tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các xe quá tải trên các tuyến giao thông. Chỉ thị cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng phương tiện chở quá tải tham gia giao thông trên địa bàn.

Tuấn Nguyễn