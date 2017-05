Xe tải chạy tốc độ 105 km/giờ vào làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe khách làm 13 người tử vong, 33 người bị thương.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 7-5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai, xe tải 77C-139.37 tông trực diện vào xe khách giường nằm 18B-018.32 làm hàng chục người trên hai xe chết và bị thương.

Xe tải chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe khách

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, vào thời điểm trên, xe tải 77C-139.37 chở phân bón chạy hướng Gia Lai-Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe khách Đức Hà. Cú tông mạnh đã khiến cả hai xe quay ngược đầu, xe tải bị lật úp, cả hai xe biến dạng, một nhà dân tại hiện trường vụ tai nạn cũng bị ảnh hưởng.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khi đi trên xe khách cùng chiều với xe tải, ông Lương Ngọc Thạch (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) kể: “Xe tải chạy với tốc độ cao từ ngoài ngã ba Phú Mỹ, qua mặt xe khách tôi đang đi. Tài xế xe tải lạng lách, nhấn còi liên tục như xe ưu tiên. Khi đến đầu đường đôi huyện Chư Sê thì chạy qua làn đường ngược chiều một đoạn rồi đâm trực diện vào xe khách”.

“Lúc này tôi yêu cầu xe khách dừng lại, hô hoán người dân cứu người bị nạn. Cảnh tượng rất hãi hùng, người nằm la liệt, rải dài cả trăm mét” - ông Thạch nói.

Ông Nguyễn Văn Cường, sống cạnh hiện trường vụ tai nạn, cho biết: Lúc 4 giờ 30, khi ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn liền chạy ra thì thấy la liệt những mảnh vỡ, một số nạn nhân tử nạn đã bị văng ra ngoài, khoảng bốn người nằm bất động trước cửa nhà ông, xe tải bị lật úp, phân bón bị rơi rớt khắp nơi. “Lúc này, tôi hô hoán người dân dậy để cứu giúp người gặp nạn và báo cho công an” - ông nói.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai. Ảnh: L.Q.LOAN

Nằm điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, anh Trần Văn Dương (42 tuổi, quê Bình Phước) cho biết lúc xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người trên xe đang ngủ say.

“Sau khi nghe tiếng nổ như bom vang trời, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình văng ra khỏi xe, nằm bất động trên quốc lộ. Cơ thể đau buốt, tay chân không thể cử động, phải mất khoảng 15 phút sau mới kêu cứu” - anh Dương nhớ lại.

Theo anh Dương, thời điểm xảy ra tai nạn khung cảnh xung quanh hỗn loạn, tiếng la khóc, kêu gào khắp nơi. “Nhiều hành khách tử vong, bị thương được người dân đưa ra ngoài nằm la liệt trên đường…” - anh Dương nói.

Chạy tốc độ 105 km/giờ

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lúc xảy ra tai nạn, xe tải 77C-139.37 chạy với tốc độ 105 km/giờ. Trước đó, xe này chạy với tốc độ 103 km/giờ.

Đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc công an tỉnh, cho biết: Ngay sau vụ tai nạn, giám đốc công an tỉnh đã ra lệnh cho lực lượng PC45, PC54 phối hợp với VKS, Trung tâm Pháp y của tỉnh tổ chức hai đoàn khám nghiệm hiện trường. Công an huyện Chư Sê huy động thêm bảo vệ dân phố, dân quân tại chỗ… bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để đảm bảo xe qua lại không bị ách tắc, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu ngay, gom tìm những người bị chết để đảm bảo tổ chức khám nghiệm hiện trường nguyên vẹn.

Tại cuộc họp khẩn với đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia vào chiều cùng ngày, lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin vụ tai nạn làm 13 người tử vong, 33 người bị thương đang được tiếp tục cứu chữa.

“Riêng tài xế xe tải Võ Văn Quý đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch” - đại diện bệnh viện cho hay.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết vụ tai nạn làm hai tài xế Nguyễn Văn Vượng và Nguyễn Văn Đảm (cùng quê Nam Định) trên xe khách tử vong. Công an vẫn chưa xác định thời điểm xảy ra tai nạn ai là người cầm lái xe khách.

Còn trên xe tải, tài xế Võ Ngọc Quý bị thương nặng, phụ xe tải là Đặng Huy Phúc (22 tuổi) đã tử vong. “Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm về ma túy với tài xế Quý nhưng kết quả âm tính nên không có căn cứ cho là người này phê ma túy, ngáo đá như dư luận đồn thổi” - đại diện công an cho hay.

Ngồi thẫn thờ chờ nhận thi thể cha đưa về an táng, chị Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho hay: Tối 6-5, nghe bà ngoại lâm bệnh nặng nên cha và mẹ chị đón xe về quê ở Hà Nam. Khoảng 3 giờ sáng 7-5, gia đình gọi điện thoại báo tin bà ngoại đã qua đời, hơn một tiếng sau, gia đình nhận tin cha mẹ gặp nạn ở Chư Sê. “Tôi đón xe đến Gia Lai bàng hoàng nghe tin cha đã tử nạn, còn mẹ bị thương nặng, đang nằm bệnh viện cấp cứu” - chị Loan thổn thức nói.