Thay vì cùng nhau giúp đỡ người gặp nạn vụ xe tải đâm vào vách núi thì nhiều người dân xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) thi nhau lao vào "hôi của" khiến dư luận bức xúc.

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải đâm vào vách núi xảy ra vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tại km 99+160 quốc lộ 6 (đoạn qua địa phận xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) khiến anh Quàng Văn Kim (31 tuổi, trú tỉnh Điện Biên) và Trần Văn Dũng (21 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) tử vong tại chỗ, một người bị thương nhẹ, tối 19/5, ông Bùi Minh Trẩm - Trưởng Công an xã Quy Hậu, cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Quy Hậu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và cùng với đội CSGT Công an huyện Tân Lạc tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra, làm rõ vụ việc".

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Tuy nhiên, ông Trẩm cho hay, đến khoảng 8h ngày 18/5, do có việc của UBND xã Quy Hậu nên ông Trẩm đã rời khỏi hiện trường, bàn giao lại cho công viên xã Quy Hậu bảo vệ. Lúc này, một người mắn thoát nạn đã thuê một số người dân trong khu vực bốc dỡ những bao cám còn trên thùng xe tải xuống đường để cẩu chiếc xe ra khỏi hiện trường nhưng chưa kịp bốc thì nhiều người dân quanh khu vực đến và có hành động "hôi của". "Trong lúc chỉ còn một đồng chí công viên của xã tiến hành bảo vệ hiện trường thì bất ngờ có rất đông người dân trong khu vực ra lấy những bao cám đã bị vỡ vỏ bao mang về nhà. Khi đó, công an viên của xã đã hô hoán người dân không được lấy hàng nhưng không ai nghe", ông Trẩm thông tin.

Chiếc xe tải gặp nạn.

Theo ông Trẩm, số hàng mà người dân lấy ở xe tải chủ yếu là những bao tải cám đã vỡ vỏ. Tuy nhiên, lực lượng công an xã Quy Hậu không nắm rõ được số lượng người đến lấy cũng như số hàng bị mất.

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 1h30 sáng 18/5, tại km99+160 quốc lộ 6 (đoạn qua địa phận xã Quy Hậu), xảy ra vụ tai nạn giao thông xe tải chở cám mang BKS 27C – 027xx đang lưu thông chiều Hà Nội - Hòa Bình, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ đâm vào vách núi. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nhẹ.

Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.