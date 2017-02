Một chiếc xe tải do một người đàn ông dường như bị say rượu đã lao vào một đám đông khán giả đang xem diễu hành tại thành phố New Orleans, Mỹ ngày 25/2, khiến 28 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn vào tối ngày 25/2 (Ảnh: Reuters) Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết chiếc xe tải đã đâm phải 3 phương tiện khác trước khi lao vào một đám đông đang đứng xem cuộc diễu hành Krewe of Endymion ở quận Mid-City vào đầu giờ tối ngày thứ Bảy giờ địa phương. Tổng cộng 28 người đã bị thương trong vụ việc, trong đó có 21 người được đưa các bệnh viện địa phương, bao gồm một sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát cho biết một người đã bị bắt giữ vì bị tình nghi lái xe trong tình trạng say xỉn. Truyền thông địa phương dẫn lời một nhân chứng cho hay tài xế xe tải dường như không ý thức được những gì đã xảy ra. Thị trưởng thành phố New Orleans Mitch Landrieu cho biết trong một tuyên bố rằng nghi phạm là “một tài xế say rượu”. Vụ việc được cho là không liên quan tới khủng bố. Theo An Bình/dantri.com.vn