Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải, xe công nông và xe máy tại Đắk Lắk khiến 3 người bị thương...

Xe tải, công nông và xe máy tông nhau liên hoàn tại Đắk Lắk (ảnh: Ngọc Hùng)

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 19h ngày 2/4 trên tuyến Quốc lộ 26 (đoạn qua khu vực ngã 3 thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) giữa xe tải, xe công nông và xe máy khiến người phụ nữ đi xe máy bị tông gẫy chân, ba phương tiện bị hư hỏng nặng.

>>> Xem video: Tai nạn liên hoàn, người phụ nữ đi xe máy bị tông gẫy chân.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên xe tải BKS: 47C-124.04 do tài xế Phạm Anh Quân (SN 1985, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng TP. Buôn Ma Thuột – TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Khi chiếc xe tải chạy qua địa điểm trên, do tài xế không làm chủ được tốc độ đã tông mạnh vào xe công nông (không biển số) do tài xế Đặng Duy Đức (SN 1988, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại, đang quay đầu, qua hướng đi với xe tải. Cú tông mạnh, khiến xe công nông gãy càng, anh Đức bị hất văng xuống đường.

Xe tải tại hiện trường.

Lúc này, xe công nông tiếp tục trôi tự do và chạy ngược vào lề đường theo hướng đi cũ, rồi tông vào xe máy BKS: 47M1-443.88 do chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ngụ thôn 1, xã Tân Tiến) điều khiển lưu thông theo hướng TP. Nha Trang – TP. Buôn Ma Thuột. Hậu quả, khiến chị Hoa bị gẫy chân, tài xế Quân và Đức bị thương nhẹ. Tại hiện trường, cả ba phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm người phụ nữ đi xe máy bị tông gãy chân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn Đắk Lắk đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Hùng